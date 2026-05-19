"La provincia no aumentará la presión impositiva sobre los pequeños contribuyentes”

Así se refirió durante un diálogo con Radio Panorama el subsecretario de Finanzas Federico Scrimini, a propósito del régimen de regularización tributaria presentado ayer desde el área de Economía.

Hoy 13:38

El subsecretario de Finanzas, Federico Scrimini, detalló en diálogo con Radio Panorama el régimen de regularización tributaria presentado ayer por el ministro de Economía, Atilio Chara. La iniciativa busca facilitar el pago de deudas en un contexto de leve aumento de la morosidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El funcionario explicó que quienes adhieran podrán acceder a distintos beneficios según la modalidad de pago: 70% de quita en intereses para cancelaciones al contado, 50% para planes de hasta seis cuotas y 30% para financiación de hasta 36 cuotas. Además, el anticipo será del 10% para personas humanas y del 20% para personas jurídicas, con un mínimo de 10 mil pesos por cuota.

Scrimini indicó que la morosidad en el sistema impositivo comenzó a mostrar un incremento, aunque aclaró que aún no es significativo. “No es extraordinaria, pero empezamos a notar un aumento que acompaña el movimiento económico”, señaló.

En ese marco, sostuvo que la medida apunta a acompañar al contribuyente sin descuidar las obligaciones del Estado. “Se trata de ayudar en una situación complicada, pero también de garantizar los recursos para áreas como salud, educación y obra pública, más aún cuando la Nación deja de enviar fondos”, afirmó.

El plan alcanzará a todos los impuestos y permitirá adherirse a un esquema por cada tributo. Según indicó, entrará en vigencia una vez que sea aprobado por la Cámara de Diputados y promulgado por el Ejecutivo.

En cuanto al contexto nacional, el subsecretario fue crítico y aseguró que no se observan señales de cambio en la política económica. “Se está acelerando sobre el mismo camino”, expresó.

Finalmente, advirtió que la provincia prevé una caída en la recaudación en un escenario de recesión y remarcó que no se incrementará la presión impositiva. “No se pondrá la lupa en el pequeño contribuyente, sino en sectores con mayor capacidad, como el campo, que también requieren del Estado y deben contribuir en proporción”, concluyó.