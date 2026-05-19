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La Liga Profesional confirmó el árbitro para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

El Millonario y el Pirata se enfrentarán el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Hoy 14:37
River Belgrano

La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano ya tiene árbitro confirmado. La AFA dio a conocer la designación arbitral para el partido decisivo y el elegido para impartir justicia será Yael Falcón Pérez.

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El encuentro se disputará el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido será transmitido por TNT Sports y ESPN Premium.

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River fue el primer equipo en clasificarse a la final tras vencer 1-0 a Rosario Central en el Monumental, con gol de penal de Facundo Colidio. Belgrano, por su parte, consiguió su lugar en la definición luego de eliminar por penales a Argentinos Juniors en La Paternal.

Las autoridades para River-Belgrano

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Salomé Di Iorio

Yael Falcón Pérez Yael Falcón Pérez

Así se jugará la final del Apertura

Día: domingo 24 de mayo
Horario: 15.30
Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
TV: ESPN Premium y TNT Sports

En caso de empate en el tiempo regular, habrá un alargue de 30 minutos para definir al campeón. Si la igualdad se mantiene después del tiempo extra, el título se resolverá por penales.

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El ganador de la final no solo levantará el trofeo del Apertura: también conseguirá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y jugará el Trofeo de Campeones ante el vencedor del Clausura, que se disputará en la segunda parte del año.

La última final disputada en el Kempes tuvo a River como protagonista. Fue en marzo de 2024, cuando el Millonario venció 2-1 a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina, con Martín Demichelis como entrenador.

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