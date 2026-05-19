La millonaria apuesta de Alpine para potenciar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

La escudería francesa dio un paso importante pensando en el progreso de sus pilotos.

Hoy 14:51

Alpine dio un paso importante pensando en el futuro de la Fórmula 1 y la noticia impacta directamente en el desarrollo de Franco Colapinto. La escudería francesa incorporará un nuevo simulador de última generación, fabricado por la empresa británica Dynisma.

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La compañía inglesa fue elegida para diseñar e instalar el nuevo sistema, considerado una herramienta fundamental tanto para la preparación de los pilotos como para el desarrollo de los monoplazas.

La principal innovación del simulador será su bajísima latencia, inferior a 4 milisegundos, y un ancho de banda de 55Hz. Estas características permiten recrear con gran precisión las sensaciones reales de manejo y el comportamiento del auto en pista.

Este tipo de tecnología representa una inversión millonaria para cualquier equipo de Fórmula 1. Un simulador de estas características puede costar entre 4 y 10 millones de dólares, según sus prestaciones y nivel de desarrollo.

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Dynisma ya trabaja con algunas de las escuderías más importantes de la categoría. McLaren utiliza el modelo DMG-1 en su base de Woking, mientras que la empresa también construyó el simulador que Ferrari posee en Fiorano.

Desde Alpine destacaron que esta herramienta será clave en el contexto del nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia en la Fórmula 1. “Los reglamentos de la Fórmula 1 de 2026 representan un gran cambio con respecto a todo lo que hemos tenido anteriormente. El trabajo en el simulador es una parte fundamental de nuestro proceso de desarrollo y perfeccionamiento del vehículo”, explicaron.

Además, remarcaron que la tecnología de movimiento de Dynisma permitirá trabajar en un entorno realista y repetible, algo clave para tomar mejores decisiones durante la temporada.

Para Colapinto, la llegada de este simulador puede transformarse en una herramienta central para seguir perfeccionando su rendimiento, adaptarse al comportamiento del Alpine y sumar horas de trabajo técnico fuera de la pista.