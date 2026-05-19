“Estamos todos esperando”: Victoria Villarruel chicaneó a Manuel Adorni

La vicepresidenta participó de una misa en la Catedral de Rosario para homenajear a su padre, a cinco años de su fallecimiento. Recordó de manera irónica la dilatada presentación de la declaración jurada del Jefe de Gabinete de Javier Milei.

Hoy 15:34

La vicepresidenta Victoria Villarruel realizó este martes una visita relámpago a la ciudad santafesina de Rosario para asistir a una misa en la Catedral, al cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de su padre por coronavirus. A la salida de la ceremonia, habló con la prensa y lanzó una chicana contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.

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"Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni", sentenció la presidenta del Senado de la Nación al ser consultada por la situación del ministro coordinador. Ante la repregunta acerca de si el funcionario nacional debía renunciar, Villarruel sonrió y se retiró junto a la custodia que la acompañó hasta el templo de Nuestra Señora del Rosario.

Previamente, la vicepresidenta también aprovechó el intercambio con la prensa para marcar sus diferencias respecto de los modos que utiliza el presidente Javier Milei. "Yo me manejo con mucho respeto hacia todos los sectores. La convivencia en sociedad debe ser con respeto", subrayó.

Consultada sobre cuál será su futuro político, ante el distanciamiento que mantiene con los Milei dijo: “No tengo decidido eso, falta mucho tiempo”.

Villarruel también negó que sus viajes a las provincias se enmarquen en un campaña preelectoral y señaló que en el caso de Rosario, que la siente como su segundo hogar, llegó "en un ámbito privado. Por supuesto intercambiamos unas palabras con el gobernador (Maximiliano) Pullaro y con el intendente (Pablo) Javkin para que ellos estén al tanto de que estoy en la provincia”.

Respecto de las cuestiones internas que atraviesan a los integrantes del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta aclaró: “Yo no participo de ninguna pelea". Y, apuntó que en su caso se limita a desarrollar su "labor en el Senado de la Nación y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas".

"Yo no tengo nada más que decir que hablar por mis hechos que son dirigir el Senado de la Nación, ahorrar el dinero de los argentinos", añadió al marcar diferencias con los funcionarios de la Casa Rosada.

La funcionaria contó que eligió la catedral de Rosario para el recordatorio del quinto aniversario de la muerte de su padre dado que su padre, Eduardo Villarruel, un veterano de Malvinas nacido en esta ciudad había dejado su condecoración por su actuación en la guerra en el camarín de la Virgen del Rosario, de la que "era muy devoto".

“Siempre que vengo a Rosario paso por la Catedral, saludo a la virgen, miro la medalla y rezo”, añadió Villarruel quien fue la única funcionaria nacional que para el Día de la Bandera de 2025 estuvo en el acto tradicional en el Monumento a la Bandera.