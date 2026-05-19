“La sociedad no quiere volver atrás”: qué revelan las últimas encuestas sobre Milei

Aníbal Urios, director de DC Consultores, analizó en Noticiero 7 el nivel de confianza en el Gobierno, el humor social y el escenario político de cara a la segunda mitad del año.

Hoy 16:09

La confianza en el rumbo económico del presidente Javier Milei se mantiene estable, aunque con una sociedad cada vez más exigente respecto a los resultados concretos en la vida cotidiana. Así lo aseguró Aníbal Urios, director de DC Consultores, quien brindó detalles de las últimas encuestas realizadas a nivel nacional durante una entrevista vía Zoom con Noticiero 7.

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Según explicó el consultor, desde enero hasta la actualidad se repite una tendencia marcada: una parte importante de la sociedad continúa respaldando el cambio de rumbo iniciado en 2023, principalmente por la percepción de cierta estabilización macroeconómica.

“La sociedad argentina ha convalidado un rumbo. La gente siente que algunos problemas macroeconómicos todavía no están resueltos, pero sí encaminados”, sostuvo Urios.

Sin embargo, aclaró que ahora comienza una nueva etapa en la que los ciudadanos esperan que esa estabilidad llegue a la economía cotidiana. “La demanda pasa por los salarios, el consumo y que el crecimiento se derrame en la microeconomía”, indicó.

En ese contexto, el estudio detectó una división en tercios dentro del electorado. De acuerdo a los datos relevados por DC Consultores, el Gobierno conserva un núcleo de apoyo cercano al 35%, compuesto por quienes mantienen o fortalecieron su confianza en Milei.

A la vez, aparece un sector “pendular” que observa con expectativa el desarrollo del modelo económico, pero reclama mejoras más visibles. “Es el votante del medio, el que termina definiendo las elecciones. Está conforme con algunas medidas, pero quiere soluciones concretas”, explicó.

Urios señaló que parte de ese electorado podría inclinarse hacia dirigentes que representen una “versión mejorada” del mileísmo, mencionando nombres como Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Victoria Villarruel e incluso gobernadores con perfil dialoguista.

“El mensaje que aparece en las encuestas es claro: la sociedad no quiere volver atrás con los cambios económicos, pero sí espera resultados más rápidos”, remarcó.

En relación con la imagen de los principales dirigentes políticos, el consultor indicó que la mayoría presenta niveles de rechazo superiores a los positivos. “Hoy la sociedad está mucho más pragmática que ideológica. La gente vota a quien le resuelva los problemas”, afirmó.

Otro dato que surgió de los relevamientos es la creciente valoración de figuras outsiders vinculadas al mundo empresarial o mediático. Urios mencionó los casos de Marcos Galperin y Mario Pergolini como dirigentes con buena percepción pública por su trayectoria y éxito profesional.

“Hoy el outsider tiene que demostrar capacidad de gestión y resultados. La sociedad busca personas que hayan logrado transformar algo en su ámbito”, sostuvo.

Sobre el escenario opositor, el director de DC Consultores consideró que el peronismo atraviesa una etapa de reorganización interna y aún no encuentra una figura capaz de captar al electorado moderado.

En ese sentido, indicó que Axel Kicillof aparece como referente del peronismo de izquierda, mientras que Juan Schiaretti lidera el espacio de centro y centroderecha peronista.

Finalmente, Urios destacó que la vicepresidenta Victoria Villarruel emerge como una figura transversal con capacidad de captar sectores desencantados de distintos espacios políticos.

“La sociedad sigue esperando respuestas. Hay paciencia, pero también una necesidad cada vez más fuerte de empezar a ver mejoras concretas en la vida diaria”, concluyó.