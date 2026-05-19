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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAY 2026 | 18º
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Cuenta regresiva para Smart City Expo Santiago del Estero 2026: todo lo que tienes que saber

El evento comenzará este miércoles en el Fórum y reunirá a expertos, empresas e instituciones internacionales. Un equipo de Diario Panorama recorrió las instalaciones en la previa y mostró cómo toma forma la quinta edición.

Hoy 16:57
Smart City Expo Santiago del Estero
Smart City Expo Santiago del Estero
Smart City Expo Santiago del Estero

Santiago del Estero comienza la cuenta regresiva para la Smart City Expo 2026, uno de los eventos de innovación urbana y tecnología más importantes de la región, que se realizará este miércoles 20 y jueves 21 de mayo en el Fórum Centro de Convenciones y Exposiciones.

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Bajo el lema “De la estrategia a la acción: conectar, innovar, transformar”, la quinta edición buscará debatir sobre el futuro de las ciudades, la transformación digital, la sustentabilidad y el desarrollo de comunidades inteligentes.

En la previa, un equipo de Diario Panorama recorrió las instalaciones del Fórum para mostrar cómo toma forma el evento, con stands, espacios de exposición y sectores preparados para recibir a referentes nacionales e internacionales.

La edición 2026 reunirá a más de 150 empresas e instituciones y contará con la participación de más de 250 expertos vinculados a la tecnología, la innovación, la gestión pública y el desarrollo urbano.

Entre los ejes principales se destacan la inteligencia artificial aplicada al gobierno, la educación y el empleo joven, la ciberseguridad, la sustentabilidad, la movilidad urbana y las nuevas herramientas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

También habrá rondas de negocios, espacios de networking y demostraciones en vivo, con la participación de empresas tecnológicas, organismos internacionales, universidades, municipios y emprendedores.

El evento será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial. Además, algunas actividades podrán seguirse por transmisión en vivo por YouTube.

Entre los oradores destacados figuran Mario Pergolini, Diego Golombek, Juan Corvalán, Gustavo Béliz, Verónica Baracat y Maya Takagi, entre otros referentes.

La Smart City Expo vuelve a posicionar a Santiago del Estero como un punto clave para pensar las ciudades del futuro, con una propuesta abierta a funcionarios, empresas, estudiantes, emprendedores y vecinos interesados en la innovación urbana.

TEMAS Santiago del Estero Fórum Centro de Convenciones Smart City 2026

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