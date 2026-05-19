Jana complicó a Luque en el juicio por Maradona con una revelación clave sobre Diego

La hija del Diez declaró durante más de cuatro horas ante el tribunal, recordó cómo se enteró de la muerte de su padre y apuntó contra Leopoldo Luque por el manejo de la internación domiciliaria.

Hoy 17:20

Jana Maradona protagonizó este martes una de las declaraciones más sensibles e impactantes del juicio por la muerte de Diego Maradona. Durante más de cuatro horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, la hija del exfutbolista recordó las últimas semanas de vida de su padre, relató cómo se enteró de su fallecimiento y aportó detalles que podrían comprometer aún más al neurocirujano Leopoldo Luque.

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Entre lágrimas y visiblemente afectada, Jana reconstruyó el dramático 25 de noviembre de 2020, día en que murió Maradona en la casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde permanecía bajo internación domiciliaria tras haber sido operado de un hematoma subdural en la Clínica Olivos.

“Ese día yo estaba yendo a almorzar con mi papá y Gianinna. En el camino me empezaron a mandar mensajes dándome condolencias, pero no entendía nada porque muchas veces habían dicho en televisión que mi papá había muerto y era mentira”, relató. Luego recordó que fue su primo quien le avisó que Diego “había entrado en paro”.

Jana contó que al llegar al country escuchó la noticia en la radio del auto y que, al ingresar a la habitación, encontró a su padre acostado mientras los médicos le decían: “Hicimos lo mejor que pudimos, tu papá no resistió”. “No sé qué es lo que no resistió”, expresó quebrada frente a los jueces.

Uno de los momentos más importantes de la audiencia estuvo relacionado con el rol de Luque en la decisión de trasladar a Maradona a una internación domiciliaria en lugar de derivarlo a un centro especializado de rehabilitación.

Según declaró, durante una reunión en la Clínica Olivos participaron autoridades médicas del sanatorio, Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y miembros de la familia Maradona. Allí, las autoridades de la prepaga habrían recomendado continuar el tratamiento en una clínica de rehabilitación motriz.

“Dimitroff nos explicó que esa era la mejor opción. Yo incluso pregunté si podíamos conocer el lugar y a los profesionales que iban a tratar a mi papá”, recordó Jana. Sin embargo, aseguró que en medio de la conversación Luque pidió una reunión privada con la familia.

Fue entonces cuando, según su relato, el neurocirujano rechazó de manera tajante la posibilidad de trasladar a Diego a un centro médico especializado y defendió la internación domiciliaria como la mejor alternativa.

“Luque nos dijo que esa opción era demencial, que mi papá no iba a querer ir y que la clínica quería promocionarse con él. Nos dijo que teníamos una sola bala y que había que usarla bien”, declaró Jana ante el tribunal.

La hija del Diez también reveló un dato que hasta ahora no había trascendido públicamente: aseguró que durante aquella reunión Luque insistió personalmente en quedar a cargo del seguimiento médico de Maradona, pese a admitir que no era especialista en ese tipo de tratamientos.

“Recuerdo que dijo: ‘Yo soy neurocirujano, pero me puedo ocupar, solo necesito apoyo’”, relató Jana. Luego agregó que su hermana Dalma Maradona le respondió: “Te pido que si sabés que no estás a la altura, des un paso al costado”.

Según Jana, Luque rechazó esa posibilidad y sostuvo que podía hacerse cargo porque Diego confiaba plenamente en él. “En ese momento me pareció atrevido lo de Dalma, pero hoy, con el diario del lunes, me quedó muy claro cómo reafirmó su posición”, expresó.

Durante su exposición, Jana también reconoció que durante mucho tiempo defendió al médico imputado porque creía que estaba comprometido con la salud de su padre. “Yo confiaba en Luque. Creía que era un profesional bueno y que quería a mi papá”, afirmó.

La declaración se produjo en una audiencia clave del juicio que intenta determinar si existió negligencia médica y abandono de persona en los cuidados brindados a Maradona durante sus últimos días de vida. Además de Luque y Cosachov, otros integrantes del equipo médico y de enfermería se encuentran imputados en la causa.

En las últimas semanas ya habían declarado médicos forenses y especialistas que sostuvieron que Maradona presentaba un cuadro crítico y que la internación domiciliaria no reunía las condiciones adecuadas para atender a un paciente con su estado de salud.

El testimonio de Jana se sumó así a otras declaraciones que apuntan a reconstruir cómo se tomaron las decisiones médicas tras la operación de Diego y quiénes tuvieron responsabilidad directa en el tratamiento que recibió hasta el día de su muerte.