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En vivo: tras el golpazo en el Apertura, Rosario Central va por la clasificación los octavos de la Copa Libertadores

El Canalla, que viene de quedar en el camino ante River en el plano local, recibirá hoy a Universidad Central de Venezuela por la quinta fecha del Grupo H.

Hoy 19:20

Rosario Central recibirá este martes a Universidad Central de Venezuela, desde las 19, en el estadio Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El partido será dirigido por el brasileño Flavio De Souza y contará con transmisión de Fox Sports 2.

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