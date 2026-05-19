Impactante choque en Ruta 34: un camión terminó destruido y un chofer quedó atrapado en la cabina

El siniestro ocurrió en el kilómetro 530, entre Real Sayana y Casares. El accidente habría sido provocado por una maniobra para esquivar un pozo en la ruta.
Un grave siniestro vial se registró durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 530, en el tramo que une las localidades de Real Sayana y Casares, donde dos camiones de gran porte protagonizaron un violento choque que dejó como saldo importantes daños materiales y un conductor atrapado. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el hecho se habría originado a partir de una maniobra realizada por uno de los rodados para esquivar un pozo en la ruta. En esa situación, el acoplado del vehículo habría perdido estabilidad e impactado de lleno contra la parte frontal del segundo camión que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los transportes —perteneciente a una firma de logística— perdió el control, se despistó y terminó incrustado en la banquina, donde la cabina quedó completamente destruida por la violencia del choque. El conductor de ese vehículo quedó atrapado entre los hierros retorcidos, lo que obligó a la intervención inmediata de personal policial, bomberos y servicios de emergencia. Con el uso de herramientas especiales, los rescatistas trabajaron a contrarreloj para poder liberarlo y brindarle asistencia médica en el lugar. En tanto, el otro camión involucrado sufrió daños en su estructura trasera y parte de la carga de soja que transportaba se esparció sobre la calzada, lo que complicó la circulación vehicular en la zona y obligó a implementar desvíos preventivos. Efectivos policiales y peritos trabajan en el sitio para establecer con precisión la mecánica del siniestro y determinar responsabilidades.
Un grave siniestro vial se registró durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 530, en el tramo que une las localidades de Real Sayana y Casares, donde dos camiones de gran porte protagonizaron un violento choque que dejó como saldo importantes daños materiales y un conductor atrapado.
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De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el hecho se habría originado a partir de una maniobra realizada por uno de los rodados para esquivar un pozo en la ruta. En esa situación, el acoplado del vehículo habría perdido estabilidad e impactado de lleno contra la parte frontal del segundo camión que circulaba en sentido contrario.
Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los transportes —perteneciente a una firma de logística— perdió el control, se despistó y terminó incrustado en la banquina, donde la cabina quedó completamente destruida por la violencia del choque.
El conductor de ese vehículo quedó atrapado entre los hierros retorcidos, lo que obligó a la intervención inmediata de personal policial, bomberos y servicios de emergencia. Con el uso de herramientas especiales, los rescatistas trabajaron a contrarreloj para poder liberarlo y brindarle asistencia médica en el lugar.
En tanto, el otro camión involucrado sufrió daños en su estructura trasera y parte de la carga de soja que transportaba se esparció sobre la calzada, lo que complicó la circulación vehicular en la zona y obligó a implementar desvíos preventivos.
Efectivos policiales y peritos trabajan en el sitio para establecer con precisión la mecánica del siniestro y determinar responsabilidades.