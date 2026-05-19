Impactante choque en Ruta 34: un camión terminó destruido y un chofer quedó atrapado en la cabina

Un grave siniestro vial se registró durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 530, en el tramo que une las localidades de Real Sayana y Casares, donde dos camiones de gran porte protagonizaron un violento choque que dejó como saldo importantes daños materiales y un conductor atrapado.

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De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, el hecho se habría originado a partir de una maniobra realizada por uno de los rodados para esquivar un pozo en la ruta. En esa situación, el acoplado del vehículo habría perdido estabilidad e impactado de lleno contra la parte frontal del segundo camión que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los transportes —perteneciente a una firma de logística— perdió el control, se despistó y terminó incrustado en la banquina, donde la cabina quedó completamente destruida por la violencia del choque.

El conductor de ese vehículo quedó atrapado entre los hierros retorcidos, lo que obligó a la intervención inmediata de personal policial, bomberos y servicios de emergencia. Con el uso de herramientas especiales, los rescatistas trabajaron a contrarreloj para poder liberarlo y brindarle asistencia médica en el lugar.

En tanto, el otro camión involucrado sufrió daños en su estructura trasera y parte de la carga de soja que transportaba se esparció sobre la calzada, lo que complicó la circulación vehicular en la zona y obligó a implementar desvíos preventivos.

Efectivos policiales y peritos trabajan en el sitio para establecer con precisión la mecánica del siniestro y determinar responsabilidades.