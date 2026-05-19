Heather Graham habló de cómo cambió el modo de filmar escenas íntimas en Hollywood

La actriz analizó cómo evolucionaron los rodajes en la industria, destacó el rol de los coordinadores de intimidad y reconoció que, aunque aportan seguridad, también pueden generar incomodidad en el set.

Hoy 10:54

Heather Graham habló sobre la transformación de Hollywood a lo largo de las últimas décadas, con especial foco en la forma en que hoy se abordan las escenas íntimas en cine y televisión.

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En una entrevista reciente, la actriz manifestó su apoyo a la incorporación de coordinadores de intimidad, una figura que cobró relevancia tras el movimiento MeToo con el objetivo de proteger a los actores durante este tipo de filmaciones. Según explicó, se trata de una iniciativa positiva que busca generar entornos de trabajo más seguros.

Sin embargo, también reconoció que este nuevo esquema puede resultar incómodo en la práctica. Acostumbrada a trabajar durante años sin este tipo de supervisión, señaló que le resulta extraño actuar mientras hay personas observando de cerca escenas privadas. “Puede ser raro cuando alguien está ahí mirando mientras uno intenta interpretar”, sugirió.

Con una carrera iniciada a fines de los años 80, Graham ganó notoriedad con películas como License to Drive y Drugstore Cowboy, y luego participó en producciones como Twin Peaks y Six Degrees of Separation. Su salto definitivo llegó con Boogie Nights, que la posicionó como una figura reconocida en Hollywood.

A partir de ese éxito, protagonizó títulos populares como Austin Powers: The Spy Who Shagged Me y Bowfinger, además de participar en filmes como From Hell y The Hangover, y en series como Scrubs. También incursionó en la dirección con Half Magic.

Heather Graham

Desde esa experiencia, la actriz remarcó que los sets actuales pueden incluir múltiples coordinadores supervisando escenas, lo que cambia la dinámica de trabajo. Incluso recordó una situación en la que uno de ellos intentó darle indicaciones actorales, algo que no le resultó adecuado. “Prefiero recibir dirección solo del director”, dejó en claro.

Asimismo, consideró que en algunos casos el sistema puede volverse invasivo, al punto de afectar la comodidad del actor durante la escena. Recordó una experiencia en Killing Me Softly que le generó incomodidad desde otro lugar.

A pesar de estas críticas, Graham entiende la importancia de estos roles, especialmente para actores jóvenes o con menos experiencia, que pueden sentirse más vulnerables en este tipo de situaciones.

En ese sentido, concluyó que la industria aún está en proceso de adaptación: la búsqueda de mayor protección es clave, pero también debe equilibrarse con el respeto por el espacio creativo y personal del actor.