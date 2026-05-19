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Cuenta regresiva para Smart City Expo Santiago del Estero 2026: todo lo que tienes que saber

El evento comenzará este miércoles en el Fórum y reunirá a expertos, empresas e instituciones internacionales. Un equipo de Diario Panorama recorrió las instalaciones en la previa y mostró cómo toma forma la quinta edición.

Hoy 17:25

Santiago del Estero comienza la cuenta regresiva para la Smart City Expo 2026, uno de los eventos de innovación urbana y tecnología más importantes de la región, que se realizará este miércoles 20 y jueves 21 de mayo en el Fórum Centro de Convenciones y Exposiciones.

Bajo el lema “De la estrategia a la acción: conectar, innovar, transformar”, la quinta edición buscará debatir sobre el futuro de las ciudades, la transformación digital, la sustentabilidad y el desarrollo de comunidades inteligentes.

En la previa, un equipo de Diario Panorama recorrió las instalaciones del Fórum para mostrar cómo toma forma el evento, con stands, espacios de exposición y sectores preparados para recibir a referentes nacionales e internacionales.

La edición 2026 reunirá a más de 150 empresas e instituciones y contará con la participación de más de 250 expertos vinculados a la tecnología, la innovación, la gestión pública y el desarrollo urbano.

Entre los ejes principales se destacan la inteligencia artificial aplicada al gobierno, la educación y el empleo joven, la ciberseguridad, la sustentabilidad, la movilidad urbana y las nuevas herramientas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

También habrá rondas de negocios, espacios de networking y demostraciones en vivo, con la participación de empresas tecnológicas, organismos internacionales, universidades, municipios y emprendedores.

El evento será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial. Además, algunas actividades podrán seguirse por transmisión en vivo por YouTube.

Entre los oradores destacados figuran Mario Pergolini, Diego Golombek, Juan Corvalán, Gustavo Béliz, Verónica Baracat y Maya Takagi, entre otros referentes.

La Smart City Expo vuelve a posicionar a Santiago del Estero como un punto clave para pensar las ciudades del futuro, con una propuesta abierta a funcionarios, empresas, estudiantes, emprendedores y vecinos interesados en la innovación urbana.

TEMAS Santiago del Estero Fórum Centro de Convenciones Smart City 2026

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