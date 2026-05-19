La inflación mayorista se aceleró al 5,2% en abril y duplicó el índice de precios al consumidor

El incremento estuvo impulsado principalmente por la suba internacional del petróleo en medio de la tensión en Medio Oriente. El dato mensual fue 1,8 puntos superior al registrado en marzo.

Hoy 17:50

La inflación mayorista registró en abril un fuerte salto y alcanzó el 5,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador mostró una aceleración de 1,8 puntos porcentuales respecto a marzo y quedó muy por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ese mismo mes había sido de 2,6%.

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De acuerdo al organismo estadístico, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló una suba de 11,6% en lo que va de 2026 y de 30,8% en la comparación interanual. El principal factor detrás del aumento fue el fuerte encarecimiento del petróleo y sus derivados, producto de la escalada bélica en Medio Oriente y el impacto internacional sobre los precios energéticos.

El informe oficial detalló que los productos nacionales aumentaron 5,3%, mientras que los importados subieron 2,5%. Entre los rubros con mayor incidencia se destacaron petróleo crudo y gas, productos refinados del petróleo, sustancias y productos químicos, alimentos y bebidas y productos de caucho y plástico.

En paralelo, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) avanzó 4,8% mensual, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también registró un incremento de 4,8%, impulsado especialmente por el alza de los productos primarios.

Según el detalle del Indec, el rubro que más aumentó fue “Petróleo crudo y gas”, con una suba de 22,9%. Le siguieron “Productos pesqueros” con 16,8%, “Productos refinados del petróleo” con 13,6%, “Productos de caucho y plástico” con 7,4% y “Sustancias y productos químicos” con 5,1%.

Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el resultado estuvo explicado “casi en un 85%” por el impacto del petróleo y la guerra en Medio Oriente.

A través de sus redes sociales, el funcionario afirmó que las divisiones vinculadas al petróleo y la industria química explicaron 4,4 puntos porcentuales del índice general y remarcó que, excluyendo esos sectores, la inflación mayorista habría rondado el 1,1% mensual.

En la misma línea, el economista Federico Filippini, de Adcap Grupo Financiero, consideró que la aceleración del indicador “refleja de manera más directa el impacto de la suba del petróleo y los refinados” y señaló que, sin ese efecto externo, la variación habría estado más cerca del 1,5%.

El dato de abril volvió a encender las alarmas sobre el posible traslado de costos hacia los precios minoristas en los próximos meses, especialmente en sectores vinculados a combustibles, transporte e insumos industriales.