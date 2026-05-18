Quimsa se juega la clasificación a semifinales ante Instituto en el estadio Ciudad

La Fusión recibe al elenco cordobés en el quinto y decisivo juego de la serie de cuartos de final. Arranca a las 21.

Hoy 06:15

Quimsa se juega la clasificación a las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. La Fusión recibirá esta noche a Instituto de Córdoba, desde las 21, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, por el quinto y decisivo partido de la serie de cuartos de final.

El cruce llega igualado 2-2 luego de la victoria del conjunto cordobés el sábado por la noche, cuando se impuso en Córdoba por 83-80 y forzó la definición. A pesar de la caída, el equipo santiagueño tendrá la posibilidad de buscar el pase ante su gente.

Quimsa cuenta con ventaja de localía por haber terminado como el mejor equipo de la fase regular, una condición clave que le permite definir en casa todas las series que dispute durante los playoffs.

La serie tuvo momentos cambiantes. La Fusión comenzó con autoridad al ganar el primer juego por 85-59, pero Instituto reaccionó en el segundo encuentro y se llevó una victoria por 80-74. Luego, en Córdoba, Quimsa volvió a ponerse arriba tras imponerse 78-66, aunque la Gloria igualó nuevamente la llave con el triunfo del cuarto partido.

El ganador de este cruce avanzará a las semifinales de la Liga Nacional, instancia en la que ya espera Boca, que viene de barrer su serie ante Oberá TC.

Resultados de la serie

Juego 1: Quimsa 85-59 Instituto

Juego 2: Quimsa 74-80 Instituto

Juego 3: Instituto 66-78 Quimsa

Juego 4: Instituto 83-80 Quimsa