Se agotó la primera tanda de entradas para la final: cuándo será la venta para socios de River y Belgrano

El Millonario y el Pirata definirán al campeón del Torneo Apertura el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes. Hay gran expectativa entre los hinchas.

Hoy 19:15

La expectativa por la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano quedó reflejada en la venta de entradas. La preventa exclusiva para clientes de Naranja X se agotó en menos de una hora a través del sitio Deportick.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta primera instancia se pusieron a disposición apenas 4 mil tickets, distribuidos en 2 mil entradas para cada parcialidad, y fueron adquiridos en su totalidad en cuestión de minutos.

El encuentro decisivo se disputará el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Cuándo sigue la venta de entradas

La venta para socios de River y Belgrano comenzará este miércoles 20 de mayo, desde las 14, también por la plataforma Deportick.

Desde la organización informaron que, en caso de existir un remanente, se comunicará oportunamente la venta para no socios, prevista para el jueves a las 21.

Cada persona podrá adquirir hasta cuatro entradas. Además, se recordó que no habrá venta de entradas físicas y que el día del partido el ingreso al estadio será únicamente con DNI.

Te recomendamos: La Liga Profesional confirmó el árbitro para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

Qué sectores ocupará cada hinchada

Los hinchas de Belgrano ocuparán la Popular Sur Luis Fabián Artime y la Platea Gasparini.

Por su parte, la parcialidad de River se ubicará en la Popular Norte Willington y la Platea Ardiles.

Se estima que tanto el Millonario como el Pirata contarán con entre 20 mil y 25 mil hinchas cada uno en las tribunas.

Precios de las entradas para River

Popular Willington

Socio: $80.000

No socio: $150.000

Platea Ardiles

Socio: $120.000

No socio: $180.000

Precios de las entradas para Belgrano

Popular Artime

Socio: $80.000

No socio: $150.000

Platea Gasparini

Socio: $120.000

No socio: $180.000

En todos los casos, se suma un cargo del 5% por service charge.

Cómo será el sistema de River para sus socios

River informó que desde el miércoles 20 de mayo a las 13, los 45.000 socios con TLM y los 10.000 socios con mayor asistencia durante el Apertura 2026 podrán acceder a un código en RiverID para luego comprar su entrada en Deportick.

El club aclaró que este beneficio alcanzará a quienes adquirieron y asistieron a siete o más de los once partidos disputados en el Más Monumental durante el certamen. También remarcaron que el código no garantiza la compra de la ubicación.

En caso de que haya remanente, los socios activos plenos y simples en general podrán acceder a un código en RiverID desde el miércoles 20 de mayo a las 18.

El ganador de la final no solo se quedará con el título del Apertura: también clasificará a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones ante el vencedor del Clausura, que se jugará en la segunda parte del año.