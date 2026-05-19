Cayó “Grosso” tras intentar robarle a una menor y amenazar a su madre en Termas

El acusado fue detenido luego de una persecución policial en el barrio Toro Yacu. La Fiscalía ordenó su aprehensión.

Hoy 19:11

Un joven conocido con el alias de “Grosso”, señalado como un delincuente con antecedentes delictivos, fue detenido este lunes por la tarde en la ciudad de Termas de Río Hondo, acusado de intentar robarle la mochila a una menor de edad y amenazar a su madre en una plaza del barrio Toro Yacu.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 17:20, cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada realizaban recorridos preventivos y fueron alertados por personal de la Comisaría Comunitaria N° 50 sobre una denuncia radicada por una mujer. Según indicó la damnificada, el hecho ocurrió en la plazoleta ubicada en la intersección de Irigoyen y Chacabuco, donde se encontraba junto a su hija menor cuando fueron abordadas por el sospechoso.

De acuerdo a la denuncia, el acusado intentó arrebatarle la mochila a la niña, aunque no logró concretar el robo. Posteriormente, comenzó a insultar y amenazar a la mujer antes de escapar del lugar.

Con los datos aportados por la víctima, el personal policial inició un recorrido por la zona y lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de Jujuy y San Lorenzo. Al advertir la presencia de los efectivos, el sujeto intentó escapar e ingresó a una vivienda del barrio, aunque finalmente fue reducido e inmovilizado por los uniformados.

El detenido fue identificado como Nicolás Facundo Ibáñez, de 26 años, alias “Grosso”, domiciliado en el barrio Adela de Termas de Río Hondo. Tras su captura, fue trasladado hacia la Comisaría Comunitaria N° 50.

En el procedimiento trabajó personal de la División Prevención de la Unidad Táctica Motorizada, mientras que la fiscal de turno, Dra. Pérez Vincens, dispuso la aprehensión del acusado y las actuaciones correspondientes.