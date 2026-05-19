Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá: “Es una pista muy divertida”

El piloto argentino destacó el crecimiento de Alpine tras su gran actuación en Miami y buscará sostener el buen nivel en un nuevo fin de semana con formato Sprint.

Hoy 18:59

Franco Colapinto comenzó a vivir con entusiasmo la previa del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, donde buscará sostener el buen rendimiento mostrado por Alpine en Miami.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El piloto argentino llega motivado después de su mejor resultado en la categoría y destacó el progreso del equipo de cara a una nueva fecha con formato Sprint en el circuito Gilles Villeneuve, de Montreal.

“Estoy feliz de volver a competir en Canadá, especialmente en otro fin de semana Sprint. Quiero aprovechar el excelente fin de semana que tuvimos en Miami, con nuestros resultados entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y mi mejor resultado en la Fórmula 1”, expresó Colapinto.

Además, el argentino remarcó la evolución que viene mostrando Alpine en este inicio de temporada. “Ya pasó un año desde mi primera carrera con el equipo. Miami demuestra que vamos por buen camino y que tuvimos un buen comienzo de temporada”, señaló.

En los últimos días, Colapinto trabajó junto al equipo para preparar la competencia en Montreal. “Pude pasar un tiempo en Enstone durante las últimas dos semanas y repasamos el buen resultado, además de prepararnos para Montreal este fin de semana con un importante trabajo en el simulador”, contó.

Sobre el trazado canadiense, el piloto se mostró entusiasmado por correr en una pista que ya conoce. “El circuito es muy divertido, por fin una pista en la que ya corrí antes, con sus largas rectas de alta velocidad, pero también con sus curvas cerradas y chicanas donde podemos rozar los muros. Es una buena dosis de adrenalina”, afirmó.

Por último, Colapinto destacó la importancia de aprovechar cada salida a pista en un fin de semana Sprint. “Este será nuestro tercer evento Sprint del año y, como siempre, lo más importante es el tiempo en el auto. Trabajaremos duro para mantener el buen ritmo del equipo y lograr otro buen fin de semana”, cerró.

Cronograma completo del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13.30 a 14.30

Clasificación sprint: 17.30 a 18.14

Sábado 23 de mayo

Carrera sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17.00