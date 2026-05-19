Fuentes participó del aniversario de Traeer y destacó el trabajo por una ciudad “cada vez más verde”

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó del acto conmemorativo por el 12° aniversario de la asociación Traeer, acompañando a sus integrantes, voluntarios y referentes en una jornada de concientización y economía circular realizada en el Óvalo del Parque Sur.

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La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, y por el subsecretario del área, Daniel Kobylanski.

La actividad contó con la participación de vecinos, instituciones educativas y emprendedores comprometidos con el cuidado del ambiente, en el que se desarrollaron diversas propuestas orientadas a fomentar hábitos sustentables, el reciclaje y la reutilización de materiales.

La intendente destacó el trabajo sostenido que la organización viene realizando en materia de promoción y educación ambiental, subrayando la importancia de fortalecer las acciones conjuntas entre el Estado y las instituciones de la sociedad civil.

“Debemos trabajar para dejarles a las futuras generaciones un mundo mejor que el que nosotros hemos recibido, entendiendo que la basura puede convertirse en oportunidades para los recuperadores urbanos y sus familias”, indicó.

“Sigamos dejando una huella cada vez más verde en la ciudad, con más espacios públicos, más árboles y más recicladores urbanos, ya que es una política pública del municipio cuidar nuestro entorno”, resaltó.

Por su parte, el fundador de la asociación Traeer, Sergio Páez, reconoció a la intendente Fuentes “por su voluntad política de construir una comunidad más consciente y respetuosa del ambiente, acompañando a las instituciones que comparten el objetivo central de mejorar la calidad de vida para todos”.