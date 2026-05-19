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Con fondos propios, avanza la obra de pavimentación de 23 cuadras en el barrio La Costa

La intendente Norma Fuentes recorrió el sector junto a vecinos y destacó que el municipio ya pavimentó más de 240 cuadras en distintos barrios durante 2026 con fondos propios.

Hoy 18:52

La intendente, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, supervisó los avances de la obra de pavimentación que se lleva adelante en el barrio La Costa, una intervención clave para mejorar la transitabilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.

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Los trabajos incluyen la colocación de una carpeta de hormigón en 23 cuadras del sector, que la jefa comunal recorrió junto a funcionarios y residentes del barrio.

“Ante la gran cantidad de viviendas que viene haciendo el IPVU, el municipio trabaja para dotar de la infraestructura urbana correspondiente a estos barrios, con el objetivo de fortalecer la conectividad y optimizar los servicios”, indicó la Ing. Fuentes.

“En lo que va del corriente año, pavimentamos más de 240 cuadras en numerosos barrios por lo que, hasta fin de año, esperamos superar las 280, que ejecutamos con fondos propios del municipio a pesar de la disminución de la coparticipación”, afirmó.

Además, la intendente remarcó que “seguiremos desarrollando las obras esenciales que contribuyan al bienestar de la comunidad mediante una administración responsable y eficiente de los recursos, sin endeudar jamás al municipio”.

Durante el recorrido, Eugenia Figueroa, coordinadora de la UPA Los Flores, destacó que la intendente Fuentes concretó el pedido de pavimentar la calle Las Moras, para facilitar el acceso al centro de atención por parte de los vecinos del sector.

Actualmente, ya se completó la pavimentación de 18 cuadras, mientras continúan los trabajos en otras cinco restantes.

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