Manchester City empató y el ¡Arsenal es el nuevo campeón de la Premier League!

El equipo de Pep Guardiola empató 1-1 en su visita a Bournemouth y, con este resultado, los Gunners son los dueños de la liga de Inglaterra después de 22 años.

Hoy 17:55

Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años. El equipo de Mikel Arteta celebró el título a falta de una fecha luego del empate de Manchester City por 1-1 ante Bournemouth, en el Vitality Stadium.

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Los Citizens no tenían margen de error: necesitaban ganar para seguir con chances de pelear el campeonato hasta la última jornada. Sin embargo, la caída del equipo de Pep Guardiola terminó de sentenciar la consagración de los Gunners.

El lunes, Arsenal había cumplido con su parte al vencer 1-0 a Burnley en el Emirates Stadium, con gol de Kai Havertz. Ese resultado obligaba al City a sumar de a tres para mantener viva la definición, algo que finalmente no consiguió.

De esta manera, el conjunto londinense alcanzó su 14° título de liga y volvió a quedarse con la Premier después de más de dos décadas. La última vez había sido en la temporada 2003/04, con Arsène Wenger como entrenador y Thierry Henry como gran figura.

Aquel equipo quedó en la historia con el apodo de “Los Invencibles”, luego de conquistar el campeonato sin perder ningún partido, con un registro de 26 victorias y 12 empates.

La coronación actual también marca un hito para el ciclo de Arteta. Arsenal consiguió el título con una campaña de 25 triunfos, siete empates y cinco derrotas, confirmando su crecimiento sostenido en las últimas temporadas.

Ahora, los Gunners tienen por delante otro desafío histórico: la final de la Champions League. El equipo inglés enfrentará al PSG el sábado 30 de mayo, desde las 13, en el Puskas Arena de Budapest, con la posibilidad de lograr un doblete que podría marcar un antes y un después en la historia del club.