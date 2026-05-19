Florida se convertirá en el primer estado en aceptar oro y plata como moneda

El gobernador Ron DeSantis ha firmado una ley que establece que Florida será el primer estado de EE. UU. en aceptar monedas de oro y plata como dinero de curso legal a partir del 1 de julio de 2026, brindando a los ciudadanos una alternativa al dólar tradicional.

Hoy 19:01

El gobernador Ron DeSantis ha firmado recientemente una ley innovadora que convierte a Florida en el primer estado de Estados Unidos en permitir el uso de monedas de oro y plata como dinero de curso legal. Esta norma, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, tiene como objetivo ofrecer a los ciudadanos una opción adicional al dólar tradicional.

La iniciativa, conocida como CS/HB 999, establece que las monedas de oro y plata podrán ser utilizadas para pagos, transacciones y liquidación de deudas dentro del estado. Además, la ley elimina el impuesto estatal sobre ventas para estas monedas que cumplan con los estándares de pureza establecidos, fomentando así su circulación entre la población.

Según la nueva regulación, las monedas de oro deberán tener al menos un 99.5 por ciento de pureza y las de plata un 99.9 por ciento. Solo aquellas que cumplan con estos criterios estrictos serán consideradas válidas para su uso. Las piezas deberán incluir información sobre peso, pureza y origen para asegurar su autenticidad y trazabilidad.

Es importante destacar que la ley no obliga a las empresas ni a los comercios a aceptar metales preciosos. Su adopción será voluntaria, lo que significa que cada parte podrá decidir si utiliza oro o plata como forma de pago. Esta flexibilidad permitirá que el mercado determine su aceptación real.

DeSantis ha afirmado que esta medida se basa en la Constitución de Estados Unidos, la cual permite a los estados utilizar oro y plata como forma de dinero. Con este paso, Florida busca proteger el valor del ahorro de sus ciudadanos y disminuir la dependencia del sistema financiero federal.

Los expertos consideran que esta nueva ley podría aumentar la demanda de monedas físicas entre inversionistas y coleccionistas. Además, se prevé un crecimiento en la actividad de bóvedas, casas de cambio y procesadores de pago especializados en metales preciosos. Sin embargo, su implementación exigirá una infraestructura adecuada para permitir la valoración de las monedas en tiempo real.

Aunque esta medida no busca sustituir al dólar, sí establece un precedente en la búsqueda de alternativas al dinero fiduciario. De este modo, Florida se posiciona como el primer estado en abrir la puerta a un modelo financiero más libre y descentralizado en el siglo XXI.