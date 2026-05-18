Boca, sin margen de error, se juega una parada clave ante Cruzeiro por la Libertadores

El Xeneize recibirá al conjunto brasileño esta noche desde las 21.30 en La Bombonera, con la obligación de sumar para seguir dependiendo de sí mismo en el Grupo D. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 06:00

Boca afrontará este martes una noche decisiva en la Copa Libertadores. Desde las 21.30, el Xeneize recibirá a Cruzeiro en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D, en un partido clave para sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final. El encuentro será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero, Telefé y Fox Sports.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega tercero en la zona y prácticamente obligado a ganar para sostener sus chances de meterse en la próxima instancia como líder. Una derrota clasificaría al conjunto brasileño y dejaría a Boca dependiendo de otros resultados, mientras que un empate llevaría la definición a la última fecha frente a Universidad Católica.

El presente xeneize cambió de manera abrupta en las últimas semanas. Después de un mes muy positivo, en el que llegó a estar 14 partidos invicto, Boca perdió terreno en la Libertadores y también quedó eliminado del Torneo Apertura como local ante Huracán, en tiempo extra.

Tras esa eliminación en el campeonato local, Úbeda tuvo más margen para preparar el cruce ante Cruzeiro. La idea del entrenador sería sostener la base del equipo que venía teniendo minutos, con Leandro Brey en el arco y una línea de cuatro defensores.

En la defensa aparecería el único cambio por decisión futbolística: Malcom Braida ocuparía el lateral derecho en lugar de Marcelo Weigandt, de bajos rendimientos recientes. Junto al ex San Lorenzo estarían Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En el mediocampo se mantendrían Leandro Paredes y Milton Delgado, acompañados por Tomás Belmonte, quien ingresaría por el suspendido Santiago Ascacíbar. Más adelante, Tomás Aranda se perfila como enganche.

La principal incógnita está en la delantera. Miguel Merentiel sería titular, pero su acompañante todavía no está definido. Milton Giménez no está al 100%, Adam Bareiro es baja por lesión y ni Edinson Cavani ni Carlos Palacios fueron convocados. Ante ese panorama, Exequiel Zeballos y Ángel Romero aparecen como alternativas.

Cruzeiro, por su parte, llega en un momento de levantada. El equipo de Belo Horizonte perdió solo uno de sus últimos nueve partidos, logró alejarse de la zona baja del Brasileirao y viene de eliminar a Goiás en la Copa de Brasil, además de rescatar un empate ante Palmeiras como visitante.

El antecedente más reciente entre ambos fue hace menos de un mes, en Brasil. Aquel partido estuvo marcado por la temprana expulsión de Adam Bareiro antes del cierre del primer tiempo. Boca modificó su plan, se replegó y terminó perdiendo 1-0 con gol de Néiser Villarreal a los 82 minutos.

La probable formación de Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Zeballos o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

El posible once de Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Datos del partido

Hora: 21.30

TV: Canal 7 de Santiago del Estero, Telefé y Fox Sports

Árbitro: Jesús Valenzuela

VAR: Ángel Arteaga

Estadio: La Bombonera