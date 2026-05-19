La Capital realizó trabajos de refacción y mantenimiento en el anfiteatro del paseo Alvear

La Municipalidad de la Capital concretó trabajos de refacción correctiva y preventiva en el escenario bajo del anfiteatro del paseo Alvear, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso y conservación del espacio público.

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Las tareas se desarrollaron sobre una superficie de 54 metros cuadrados e incluyeron la remoción y redistribución de clavadoras de soporte, además del reemplazo y fijación de nuevas maderas en el entrablonado del escenario.

Asimismo, se realizó un tratamiento con impregnante y protección impermeabilizante, buscando fortalecer la durabilidad de la estructura frente a las condiciones climáticas y el uso cotidiano.

Dentro de las intervenciones también se concretó el reemplazo de la cenefa perimetral, como parte de las acciones de mantenimiento integral del sector.

Desde el municipio indicaron que estos trabajos forman parte de las tareas permanentes de puesta en valor y conservación de los espacios públicos de la ciudad.