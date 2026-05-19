Detienen a persona con más de 159 millones de pesos en Tucumán sin justificación

Un operativo policial en el Peaje Molle Yaco de Trancas, Tucumán, llevó a la detección de una mochila con 159 millones de pesos argentinos en efectivo, sin aval legal.

Hoy 17:48

En un reciente operativo realizado por el Escuadrón 55 “Tucumán”, se llevó a cabo un control físico y documentológico en la Ruta Nacional Nº 9, kilómetro 1358, específicamente en el Peaje Molle Yaco, en la localidad de Trancas.

Durante el procedimiento, los gendarmes interceptaron un transporte público de pasajeros que cubría la ruta Salta-Buenos Aires, lo que permitió que se realizara una inspección exhaustiva en el sector de pasajeros.

En el transcurso de la inspección, los uniformados descubrieron una mochila de mano que contenía una gran cantidad de dinero en efectivo que estaba oculto, lo que despertó sospechas acerca de una posible maniobra ilícita.

Ante esta situación, se solicitó la colaboración de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Tucumán”, que procedió a contabilizar un total de 159.980.000 pesos argentinos encontrados en la mochila.

Por orden del Juzgado Federal Nº 3 y la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán, así como de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de la provincia, se tomó la decisión de secuestar tanto el dinero como toda la documentación de interés para la investigación, en cumplimiento de la Ley 24.769.

En relación al propietario del equipaje, un ciudadano de nacionalidad argentina, el magistrado interviniente determinó que continuara en libertad, aunque supeditado a la causa en cuestión.