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Destitución de sargento de Policía en Salta por conducir alcoholizado

El Gobierno de Salta ha confirmado la destitución de un sargento de la Policía tras un siniestro vial con lesiones culposas y resistencia a la autoridad.

Hoy 16:17

El Gobierno de Salta ha oficializado la destitución por cesantía de un sargento de la Policía de Salta tras un sumario administrativo que surgió de un grave incidente. Este hecho, que involucró lesiones culposas en un siniestro vial, también incluyó atentado y resistencia a la autoridad.

La medida fue publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto N° 291 del Ministerio de Seguridad provincial. La decisión refleja la seriedad con la que se trata este tipo de incidencias dentro de las fuerzas de seguridad.

Según la documentación oficial, las actuaciones se iniciaron a raíz de un informe elevado por la Subcomisaría de barrio Autódromo. Este informe dio lugar a diversas actuaciones preventivas y posteriormente a un sumario interno contra el efectivo policial involucrado.

En el expediente también se incluyeron pruebas esenciales que respaldaron la sanción disciplinaria. Entre estas pruebas se encuentran un test de alcoholemia, actas de secuestro y declaraciones testimoniales que resultaron clave para la resolución del caso.

La investigación administrativa realizada por el área de Asuntos Internos concluyó que el uniformado había incurrido en faltas graves según lo estipulado en el Reglamento General de la Policía de Salta. Esto llevó a la recomendación de su expulsión definitiva de la fuerza policial.

Finalmente, esta recomendación fue oficializada por el Ejecutivo provincial, lo que ha generado una significativa repercusión social debido a la gravedad de los hechos y al involucramiento de un miembro de la propia fuerza de seguridad provincial.

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