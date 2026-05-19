Santilli aseguró que Adorni presentará su declaración jurada esta semana

La confirmación llegó tras el encuentro encabezado por Javier Milei en el MALBA. En paralelo, la oposición avanza con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete.

Hoy 15:04

El Gobierno volvió a defender este martes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que presentará su declaración jurada “en los próximos días”, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de la presión opositora en el Congreso para avanzar con pedidos de interpelación.

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La definición llegó de boca del ministro del Interior, Diego Santilli, que habló al mediodía a la salida del MALBA, donde el presidente Javier Milei expuso ante empresarios. Allí, el funcionario sostuvo que la presentación de Adorni “va a traer tranquilidad”, mientras el oficialismo intenta desactivar el impacto político del caso y evitar que la oposición utilice el expediente como eje de bloqueo parlamentario.

“Adorni va a presentar la declaración jurada en los próximos días, va a traer tranquilidad”, afirmó Santilli al referirse a la situación del funcionario, que permanece bajo investigación judicial mientras el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo reúnen información sobre propiedades, viajes, gastos en dólares y movimientos patrimoniales.

En la Casa Rosada esperan que la presentación se concrete cuanto antes para intentar cerrar el frente político y judicial abierto alrededor del jefe de Gabinete. Aunque públicamente evitan profundizar sobre el tema, tanto Javier como Karina Milei consideran prioritario que Adorni entregue la documentación pendiente y así desactivar las críticas opositoras.

Según trascendió, el equipo de contadores y abogados del funcionario trabaja en la confección final de la declaración jurada. Mientras tanto, Adorni continúa con su agenda de gestión, encabezando reuniones de Gabinete, participando de la mesa política oficialista y acompañando actividades en el interior del país junto a funcionarios nacionales.

Las declaraciones de Santilli llegaron además en la antesala de una sesión importante en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará aprobar la denominada Ley Hojarasca y avanzar con cambios en el régimen de Zona Fría. En paralelo, el Gobierno intenta bloquear una ofensiva opositora para impulsar pedidos de interpelación contra Adorni por las presuntas inconsistencias patrimoniales investigadas por la Justicia.

Durante sus declaraciones, Santilli también se refirió a las negociaciones políticas que el Gobierno mantiene con distintos sectores parlamentarios en torno a una eventual reforma del sistema de primarias. “Estamos trabajando, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Obviamente requiere un tiempo más prolongado”, sostuvo el ministro.

En ese sentido, agregó: “Yo creo que vamos a llegar a un punto de común acuerdo sobre las PASO”, en referencia a las conversaciones abiertas entre el oficialismo y sectores dialoguistas para modificar el esquema electoral.

El ministro destacó además el trabajo coordinado dentro del oficialismo y mencionó especialmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Tenemos un equipo de trabajo que avanza en reformas estructurales, Martín es el presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre importantísimo para la estructura. Todos tenemos una tarea enorme para solucionar los problemas de la Argentina”, afirmó.

En paralelo, Santilli hizo referencia a la situación económica y defendió el rumbo del Gobierno nacional. Según sostuvo, “12 de los 16 sectores de la economía están creciendo”, aunque reconoció que todavía persisten dificultades en materia de consumo.

“El consumo en algunos sectores es el que está faltando. Es el camino que va a venir junto con la construcción, son los dos sectores que empiezan a salir adelante ahora”, señaló el funcionario.