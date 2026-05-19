Mujer hospitalizada tras caer de un colectivo en movimiento en Jujuy

Una mujer sufrió lesiones severas y quedó inconsciente tras caer de un colectivo en Palpalá, Jujuy.

Hoy 14:21

Una mujer fue hospitalizada con heridas graves tras ser despedida de un colectivo en movimiento en la ciudad de Palpalá, Jujuy.

El incidente ocurrió días atrás, alrededor de las 17 horas, en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juramento, en el barrio Carolina.

Según informaron las fuentes consultadas, la víctima se encontraba dentro del colectivo cuando decidió levantarse para tocar el timbre y descender.

Sin embargo, una maniobra inesperada del vehículo provocó que la mujer perdiera la estabilidad y saliera despedida, mientras la puerta permanecía abierta.

Como resultado de la caída, la mujer golpeó fuertemente su cabeza contra el suelo, quedando tendida e inconsciente en el lugar.

Los testigos del accidente alertaron de inmediato a las autoridades, y el personal del Same llegó rápidamente para asistir a la mujer, quien fue trasladada al hospital Wenceslao Gallardo.

Dado que las lesiones eran de gravedad, fue derivada al hospital Pablo Soria en la capital provincial, donde quedó bajo observación médica.

En el lugar del accidente, las autoridades interrogaron al conductor del colectivo, quien se sometió a un test de alcoholemia que resultó negativo.

Tras recibir el alta médica, la víctima se presentó en la Seccional 23° para presentar la denuncia correspondiente, mientras que la investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación.