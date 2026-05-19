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El Frente Cívico expresó su pesar por el fallecimiento de Ana Zulema Luna de Marcos

El espacio político publicó un mensaje en redes sociales para despedir a quien fuera diputada nacional y reconocida dirigente sindical santiagueña.

Hoy 13:52
Ana Zulema Luna de Marcos

El fallecimiento de Ana Zulema Luna de Marcos generó una profunda conmoción en distintos sectores de la política y el sindicalismo santiagueño.

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En las últimas horas, el Frente Cívico por Santiago expresó públicamente su pesar a través de sus redes sociales oficiales, donde despidió a quien fuera diputada nacional por ese espacio político.

“Desde el Frente Cívico lamentamos profundamente el fallecimiento de Ana Zulema Luna de Marcos, quien fue diputada nacional por nuestro espacio”, señalaron en el mensaje difundido. Además, manifestaron su acompañamiento a los familiares y allegados de la exlegisladora santiagueña.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de dolor y reconocimiento hacia su trayectoria pública y sindical.

Luna de Marcos tuvo una destacada participación dentro de la actividad gremial en Santiago del Estero y también ocupó una banca como diputada nacional, desempeñando funciones de representación institucional en el Congreso de la Nación.

Su muerte provocó repercusiones entre dirigentes políticos, militantes y referentes sindicales de la provincia, quienes comenzaron a despedirla con mensajes en redes sociales y distintas expresiones de condolencias.

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