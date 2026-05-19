Alumnos de los departamentos Quebrachos y Atamisqui visitaron Casa de Gobierno

Estudiantes y docentes fueron recibidos en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra” en el marco del programa “Conociendo mi provincia”, que promueve visitas educativas a distintos puntos emblemáticos de Santiago del Estero.

Hoy 14:01

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este martes al mediodía en Casa de Gobierno la visita de alumnos y docentes del Agrupamiento N° 86.150 de Villa Atamisqui, departamento Atamisqui; también del Agrupamiento N° 86.010 de Ramírez de Velasco y de la Escuela Técnica N° 9 “Gobernador Ing. Cesar E. Iturre” de la ciudad de Sumampa. Estas dos últimas instituciones están ubicadas en el departamento Quebrachos. También del

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El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”, en el marco del programa “Conociendo mi provincia”, que permite que jóvenes que cursan el último de la secundaria puedan visitar lugares emblemáticos de la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

En representación del gobernador Elías Suárez, dio la bienvenida a las delegaciones escolares y resaltó las virtudes de este programa que forma parte de la política educativa del Gobierno.

“Tenemos una provincia muy extensa en su territorio, con más de 500.000 habitantes que están concentrados en el principal casco urbano, que es la Capital-Banda y toda la zona cercana. Tenemos mucha dispersión y muchas veces eso, que si bien por un lado es un enorme potencial de desarrollo; por otro lado, significa muchísima inversión para que se puedan ir achicando las asimetrías que tenemos, lo que normalmente dificulta a muchos ciudadanos del interior tener acceso a los beneficios que tienen los de la ciudad”, explicó Araujo, quien destacó además el compromiso de los docentes para que sus alumnos puedan vivir esta experiencia.