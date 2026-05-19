“Basura inmunda”: el duro mensaje de Milei contra Viviana Canosa tras el discurso de Lizy Tagliani

El Presidente reaccionó en redes sociales luego del descargo de la conductora en los Martín Fierro y volvió a apuntar contra la periodista con fuertes insultos.

Hoy 13:19

El presidente Javier Milei volvió a protagonizar un fuerte cruce en redes sociales al apuntar contra la periodista Viviana Canosa, luego del discurso de Lizy Tagliani durante la entrega de los premios Martín Fierro.

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El mandatario reaccionó desde su cuenta oficial de X tras el emotivo descargo de la conductora, quien habló públicamente sobre las acusaciones que había recibido meses atrás y pidió justicia por su familia.

En ese contexto, Milei compartió una publicación de la cuenta libertaria “Agarra la Pala” con un fragmento del discurso de Tagliani y escribió: “Mierdosa teléfono...”.

Horas después, el Presidente profundizó sus críticas y lanzó un mensaje aún más duro contra Canosa. “Me estás diciendo que MIERDOSA denunció y acusó a un montón de personas sin pruebas? La verdad no me sorprende. Además, siendo periodista del 95% no debería llamarnos la atención… BASURA INMUNDA REPUGNANTE. CIAO!”, publicó.

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales y volvieron a instalar el debate sobre el vínculo del mandatario con sectores del periodismo.

El episodio se produjo en medio del conflicto mediático y judicial entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani, luego de las acusaciones públicas que la periodista realizó tiempo atrás contra la conductora y humorista.

Durante su discurso en los Martín Fierro, Lizy se mostró emocionada y aseguró que continuará buscando justicia. “Hoy tengo que seguir pidiendo Justicia por mi familia, por mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”, expresó la conductora al recibir el premio por “La Peña de Morfi”.