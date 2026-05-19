Añatuya: una camioneta embistió a una moto y el conductor terminó hospitalizado

El accidente se registró en la intersección de Avenida Wofcy y Pueyrredón. Solo hubo un herido leve y daños materiales en ambos vehículos.

Hoy 13:42

Un violento accidente de tránsito alteró la tranquilidad de la mañana en Añatuya cuando una camioneta colisionó contra una motocicleta en la intersección de la Avenida Wofcy con la calle Pueyrredón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicaron fuentes policiales, la camioneta circulaba por Pueyrredón en dirección sur-norte y, al cruzar la avenida, embistió al vehículo de menor tamaño. El impacto provocó que el conductor de la moto cayera al asfalto, sufriendo golpes y algunas escoriaciones.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron de inmediato a las autoridades. Minutos después, una ambulancia municipal asistió al motociclista, quien fue trasladado de manera preventiva al Hospital Zonal para estudios complementarios. Según confirmaron desde el centro de salud, el paciente se encuentra fuera de peligro.

El personal de la policía local se encargó de realizar las pericias correspondientes y asegurar los vehículos involucrados, que quedaron secuestrados a disposición de la Justicia, mientras se investigan las causas del siniestro.