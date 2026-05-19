Nediani participó del emotivo homenaje a Pablo “Pucho” Silighini en La Banda

El intendente encabezó el descubrimiento de una placa en memoria del deportista y comunicador durante el torneo “Pocho Silighini”.

Hoy 12:39

En una jornada cargada de profundas emociones, el Autopista Pádel Club fue el escenario del Torneo "Pocho Silighini", un evento deportivo que no solo convocó a los amantes de la disciplina, sino que sirvió para rendir un justo homenaje a Pablo Daniel "Pucho" Silighini, una figura fundamental para el crecimiento del pádel en la región.

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En la oportunidad, el intendente de la ciudad, Ing. Roger Nediani, encabezó el emotivo descubrimiento de una placa recordatoria en honor al deportista fallecido, donde estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, además de familiares, y amigos de Silighini, quienes se acercaron a recordar a un vecino entrañable, definido por todos como un apasionado e impulsor incansable del deporte local.

Durante el evento, el jefe comunal bandeño destacó la importancia de acompañar estas iniciativas desde la gestión pública y expresó su afecto hacia el homenajeado y su entorno familiar: “Apoyamos a los deportistas bandeños, tenemos al deporte como política de Estado. Hemos querido estar presentes aquí para colocar una placa en nombre de Pablo 'Pucho' Silighini, un gran vecino, un gran amigo, compañero y solidario", señaló Nediani.

El mandatario también dirigió unas palabras a los seres queridos de Silighini, entre ellos su esposa Soledad, su pequeña hija Sara, sus hermanas y sobrinos: "Cuando una persona está llena de valores como estuvo Pablo, es porque ha convivido en un ambiente familiar que ha sabido llevar adelante esos valores. Hoy, a pesar de la tristeza y del dolor, compartimos una noche de diferentes sensaciones: la alegría de encontrarnos con su familia y, por otro lado, el saber que ya no está físicamente con nosotros. Pablo no solo impulsó el pádel en Santiago del Estero, sino que también fue un gran comunicador con el que tuvimos el gusto de compartir muchas notas".

El ambiente deportivo y social de La Banda coincide en que la huella dejada por "Pucho" es imborrable. Su carisma y calidez humana lo convirtieron en un referente muy querido dentro y fuera de las canchas.

En representación de la familia, su sobrino Nicolás Garay dedicó unas sentidas palabras que reflejan la esencia del homenajeado:

"Era una figura constante en los complejos de La Banda, en donde su alegría y buen humor lo convirtieron en una persona sumamente querida por sus pares. Fue un guerrero fuera y dentro de la cancha", sostuvo.

El torneo se desarrolló con total éxito y el respaldo de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, reafirmando el compromiso de la comuna con la promoción del deporte y el reconocimiento a los ciudadanos que marcan la historia de la comunidad.