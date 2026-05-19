El gobernador Elías Suárez inauguró una planta potabilizadora de agua en Vaca Human y entregó viviendas sociales

Con foco en el acceso al agua potable y la infraestructura social, el gobernador Elías Suárez inauguró una planta potabilizadora, entregó viviendas y habilitó obras clave en Vaca Human.

Hoy 10:41

En el marco del plan de obras prioritarias que se ejecuta en toda la provincia, el gobernador Elías Suárez inauguró este martes por la mañana en Vaca Human, departamento Salavina, una moderna planta potabilizadora de agua que beneficiará a más de 200 familias y 7 viviendas sociales.

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Además, en la oportunidad se habilitaron 25 kilómetros de enripiado que unen Vaca Human con la ciudad de Los Telares y la ampliación de líneas en media y baja tensión.

También fueron parte de las actividades oficiales el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el subsecretario del Agua, Sergio Saltz; los titulares de Recursos Hídricos, Alfredo Montero, y de Obras Públicas, Guillermo Rivero; además de intendentes y comisionados de la zona que fueron recibidos por el jefe comunal local, Leandro Acosta.

En principio, desde el domicilio de Saturnina Ruiz, el mandatario santiagueño oficializó la entrega de 7 viviendas sociales que fueron construidas por la Comisión Municipal de Vaca Human con fondos de la provincia, destinadas a familias de la localidad y de comunidades cercanas.

Luego, la comitiva se trasladó a la planta potabilizadora totalmente automatizada, con red domiciliaria para 200 familias y una extensión de 53 kilómetros, diseñada para satisfacer la demanda actual. La planta tiene una capacidad de 50 metros cúbicos por hora y permitirá la carga de camiones cisternas para la distribución de agua en la zona de influencia.

En este lugar el gobernador fue recibido por vecinos y por un abrazo cultural a cargo del músico Yoni Cejas.

Durante la ceremonia, se anunció que se encuentran en ejecución obras de refacción en las escuelas Nº 734 de Los Cerrillos y Nº 1215 de Soconcho.

Asimismo, el Consejo Provincial de Vialidad trabaja en la fabricación y montaje de una pasarela peatonal metálica de 140 metros sobre el río Salado entre las localidades de Los Telares y Campo Cejas, además de avanzar en la pavimentación de calles en Los Telares.

En tanto, en proceso de licitación se encuentran la construcción del Colegio Secundario “Konrad Adenauer” de Villa Salavina y refacciones en la Escuela Nº 896 y el Jardín de Infantes anexo Nº 877 de Rubia Paso.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Suárez saludó a una gran cantidad de vecinos presentes y agradeció la participación de las delegaciones escolares. “Hoy es un día importante de trabajo y es un paso más que llevamos adelante para mejorar la calidad de vida de los vecinos, con esta planta potabilizadora y con otras obras que inauguramos”, sostuvo.

Con respecto al programa de viviendas sociales, destacó su avance con la entrega gratuita a más de 32 mil familias en todo el territorio santiagueño y remarcó que esto significa “un esfuerzo conjunto que mejora la comunidad y nos da una visión de futuro más prometedora”. En ese sentido, señaló que ya autorizó la ejecución de otras 300 viviendas para este año.

En otro orden, aseguró que desde el inicio de su gestión se ratificó la apuesta firme a la educación y al fortalecimiento del sistema hídrico, y destacó que se encuentran en construcción plantas potabilizadoras en los departamentos Copo, Belgrano, Loreto y Banda.

“Había dos cuestiones que nos parecían importantes definir: las obras vinculadas a la infraestructura escolar y el acceso al agua, que era fundamental, y hoy lo estamos concretando”, afirmó.

Al final, manifestó: “Me reconforta ver a una comunidad con fuerza y motivación, que junto a sus autoridades seguirá trabajando para que cada día la gente viva mejor”.