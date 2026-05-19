Nuevas slots y pozos millonarios: la propuesta de Casinos del Sol para vivir noches a pura emoción

Las salas Carlos V y Bingo del Sol incorporaron nuevas máquinas con premios superiores a los 3 millones de pesos. También continúan las propuestas de bingo online, gastronomía y shows en vivo.

Hoy 10:42

Casinos del Sol renovó su propuesta de entretenimiento en Santiago con nuevas máquinas tragamonedas, pozos millonarios y distintas alternativas para disfrutar tanto en sala como desde la comodidad del hogar.

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Las novedades ya pueden encontrarse en la sala Carlos V, ubicada en Avellaneda 211, y en Sala Bingo, en Belgrano Sur 750, donde los apostadores pueden probar suerte en juegos como Legendary Sword, Link Me y Fu Frog.

Según informaron desde la firma, estos slots cuentan con pozos acumulados superiores a los 3 millones de pesos, y varios jugadores ya resultaron favorecidos con importantes premios.

Además, desde las 20.30 se puede participar del bingo online, una modalidad que permite jugar desde cualquier lugar ingresando al sitio oficial www.bingodelsol.com.ar y siguiendo las instrucciones para registrarse.

Por otra parte, en Casino Santiago, también ubicado sobre Belgrano Sur 750, continúan disponibles los tradicionales juegos de paño, entre ellos ruletas y mesas de cartas.

La propuesta se complementa con el servicio gastronómico de Bonafide y Patagonia en la renovada confitería del casino.

Además, todos los sábados desde las 23, el espacio ofrece shows en vivo para quienes buscan disfrutar de una salida diferente con música y entretenimiento.