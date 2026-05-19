Trump amenazó con retomar los ataques contra Irán si fracasan las negociaciones nucleares

El presidente estadounidense aseguró que Teherán pidió más tiempo para dialogar y advirtió que no permitirá que el régimen iraní desarrolle armas nucleares.

Hoy 21:30

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Irán y advirtió que podría ordenar nuevos ataques militares contra el régimen iraní en los próximos días si no se alcanza un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

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Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump aseguró que su gobierno otorgó un plazo “limitado” para continuar las negociaciones y afirmó que estuvo “a una hora” de autorizar una nueva ofensiva militar antes de suspender la decisión por contactos diplomáticos de último momento.

“Tal vez el viernes, el sábado o el domingo. No podemos permitir que tengan un arma nuclear”, sostuvo el mandatario republicano, quien además señaló que Irán pidió más tiempo para continuar las conversaciones indirectas con Washington.

Las declaraciones llegan en medio del alto el fuego que rige desde comienzos de abril tras semanas de ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán. Aunque la tregua se mantiene, continúan las amenazas y crece la preocupación internacional por una posible reanudación del conflicto en Medio Oriente.

Trump también afirmó que preferiría alcanzar una salida negociada antes que volver a la vía militar. “Si podemos hacerlo sin bombardearlos, estaría muy feliz”, expresó.

Desde Teherán, sin embargo, las respuestas no tardaron en llegar. El portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, advirtió que cualquier nueva ofensiva tendrá “consecuencias mayores” para Estados Unidos y sus aliados en la región.

Mientras continúan las negociaciones mediadas por países del Golfo y Pakistán, la tensión sigue concentrándose sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.