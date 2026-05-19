Con Cristiano Ronaldo como bandera, Portugal anunció sus convocados para el Mundial 2026

El delantero de 41 años disputará su sexta Copa del Mundo y alcanzará una marca histórica junto a Lionel Messi. Mirá la lista repleta de figuras de los lusos.

Hoy 09:57

La Selección de Portugal confirmó este martes la lista de convocados para el Mundial 2026 y tendrá nuevamente como gran figura a Cristiano Ronaldo, quien disputará su sexta Copa del Mundo a los 41 años.

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El delantero del Al-Nassr volverá a hacer historia en el fútbol internacional y alcanzará un récord histórico junto a Lionel Messi, ya que ambos serán los únicos jugadores en disputar seis ediciones diferentes del torneo más importante del planeta.

La nómina fue presentada por el entrenador español Roberto Martínez, que apostó por una convocatoria cargada de figuras internacionales para afrontar la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de Cristiano Ronaldo, aparecen futbolistas de primer nivel como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rúben Dias, João Félix, Vitinha, Rafael Leão y João Cancelo, entre otros.

Uno de los detalles curiosos de la lista es que Portugal presentó 27 jugadores, uno más de los permitidos oficialmente por FIFA, por lo que antes del inicio del certamen un futbolista deberá quedar fuera de la nómina definitiva.

Todo indica que el recorte final podría darse entre los arqueros, ya que fueron convocados cuatro guardametas: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho.

Portugal integrará el Grupo K y debutará el miércoles 17 de junio frente a la República Democrática del Congo. Luego enfrentará a Uzbekistán el 23 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 ante Colombia, en el partido que aparece como el más exigente de la zona.

Cristiano Ronaldo llegará al Mundial 2026 como una de las máximas leyendas de la historia del fútbol y todo indica que será la última Copa del Mundo de su carrera profesional.