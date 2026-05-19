La UNSE será sede del II Congreso de DDHH del Norte Grande Argentino

Bajo el lema “A 50 años del golpe”, el encuentro convoca a reflexionar sobre memoria y democracia, con inscripción abierta y recepción de trabajos hasta el 24 de mayo.

Hoy 10:07

Los próximos 19 y 20 de junio, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) será escenario del II Congreso de Derechos Humanos del Norte Grande Argentino, un espacio de debate y construcción colectiva que busca articular memoria histórica y desafíos actuales de la democracia.

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Bajo el lema “A 50 años del golpe: Diálogos entre la memoria histórica y las urgencias de nuestra democracia”, el encuentro se presenta como una instancia clave para el intercambio entre distintos actores sociales en un año de fuerte carga simbólica para el país. La participación será libre y gratuita.

Desde la organización informaron que continúa abierta la convocatoria para la presentación de trabajos, dirigida a investigadores, activistas, docentes y estudiantes. Se podrán enviar ponencias, pósters y relatos de experiencias territoriales hasta el próximo 24 de mayo, mientras que los trabajos seleccionados serán notificados el 31 de mayo.

El congreso se estructurará en torno a cinco ejes temáticos centrales, que abarcan distintas dimensiones del campo de los derechos humanos:

Educación y formación en DD.HH.

Comunidad, territorios y el “Nunca Más”

Comunicación, discursos y sentidos en disputa

Ambiente y DD.HH.: modelos en tensión

Cultura, memoria y resistencias simbólicas

Con las consignas “Participar, Resistir, Abrazar y Construir con Memoria”, el evento apunta a consolidarse como un espacio federal e interdisciplinario, con fuerte anclaje en las problemáticas del norte argentino, desde las realidades territoriales hasta los debates contemporáneos en torno a los discursos y las identidades.

La inscripción general y el formulario para el envío de trabajos ya se encuentran disponibles de manera online, en una convocatoria que busca ampliar la participación y fortalecer el intercambio de saberes y experiencias en torno a los derechos humanos.