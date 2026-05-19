Una turista murió en un santuario de India tras quedar en medio de una pelea de elefantes

El episodio ocurrió mientras observaba a los animales en un sector turístico.

Hoy 09:56

Una turista de 33 años murió aplastada este lunes en el Campamento de Elefantes Dubare, en el sur de la India, tras quedar atrapada en medio de una pelea entre dos paquidermos.

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El hecho ocurrió mientras la turista, identificada como Jyunesh, observaba el baño de los elefantes en un río, una de las actividades más populares del santuario.

Según informó el medio local NDTV y se puede ver en videos que circularon en redes sociales, uno de los animales atacó a otro y, en medio del forcejeo, terminó cayendo sobre la turista.

El Campamento de Elefantes Dubare es un proyecto de ecoturismo gestionado por el Gobierno de Karnataka, un estado que concentra cerca de un cuarto de los elefantes de la India.

El lugar ofrece a los visitantes la posibilidad de bañar y alimentar a elefantes entrenados, según detalla su página web.

Tras el accidente, el ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar Khandre, ordenó una investigación para esclarecer lo sucedido.

Además, pidió que se restrinjan las actividades que impliquen contacto cercano entre turistas y elefantes, con el objetivo de evitar nuevas tragedias.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en los santuarios de animales y la necesidad de revisar los protocolos para proteger tanto a los visitantes como a los propios elefantes.