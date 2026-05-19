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Mascotas

Piden ayuda para encontrar a “Igor”, un gato perdido en la zona de Costanera I

El animal desapareció el viernes pasado tras asustarse al perseguir a otro gato. Piden colaboración de vecinos de la zona para encontrarlo.

Hoy 08:48
Igor

Una familia santiagueña atraviesa horas de angustia tras la desaparición de “Igor”, un gato doméstico que cayó desde un balcón en el complejo habitacional Costanera I y desde entonces no volvió a ser visto.

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El hecho ocurrió el pasado viernes en el sector 1B, edificio 7, cuando el animal habría saltado mientras perseguía a otro gato. Según explicaron sus propietarios, el felino no logró regresar al departamento debido a que se asustó por la presencia de un perro en la parte baja del edificio.

Igor” nunca había salido de la vivienda, por lo que sus dueños creen que permanece escondido y desorientado en algún sector cercano. Además, remarcaron que se trata de un gato arisco y temeroso, que requiere un tratamiento especial por problemas renales.

Ante esta situación, solicitaron la colaboración de vecinos de los barrios Reconquista, Telefónicos y Costanera I para intentar localizarlo.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse al 3856270408. La familia ofreció una gratificación para quien ayude a encontrarlo.

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