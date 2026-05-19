Caso Ángel: aseguran que el nene sufrió abandono y un marcado deterioro físico antes de morir

El abogado que representa al papá biológico del menor cuestionó la hipótesis de la neumonía y sostuvo que el niño vivía en un contexto de extrema violencia intrafamiliar.

Hoy 08:36

La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años fallecido el pasado 5 de abril en Comodoro Rivadavia, sumó nuevos y estremecedores elementos luego de que se conocieran detalles sobre el deterioro físico que sufrió antes de morir.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El abogado Roberto Castillo, representante del papá biológico del menor, aseguró que Ángel vivía en un contexto de extrema violencia y abandono, y cuestionó la hipótesis médica que señala una neumonía como posible causa de muerte.

“Lo que nadie ha descartado son los traumatismos en la cabeza producto de los golpes”, sostuvo el letrado en diálogo con ADN Sur.

Según explicó, un informe reciente confirmó que el niño presentaba una afección respiratoria, aunque remarcó que ese estudio no puede analizarse de manera aislada respecto de la autopsia preliminar.

“El histopatológico ya dijo que debe analizarse de manera complementaria con la autopsia preliminar, que habló de traumatismos producto de golpes en la cabeza”, afirmó.

Castillo también puso en duda el cuadro de neumonía al señalar que una infección respiratoria no aparece de forma repentina y suele presentar síntomas previos durante varios días.

En ese sentido, aseguró que si existió una afección pulmonar, esta podría haber surgido luego de una agresión que afectó el sistema nervioso central del menor.

Además, hizo referencia a los más de 50 testigos que declararon en la causa y describieron distintos episodios de violencia alrededor del niño.

Entre los relatos, mencionó el de la hija del padrastro de Ángel, quien habló de castigos con agua fría y otras situaciones que, según el abogado, estaban naturalizadas dentro del entorno familiar.

Sin embargo, uno de los datos más impactantes que reveló tiene que ver con la pérdida de peso que sufrió el menor en apenas cuatro meses.

“Cuando se lo quitan la psicóloga y la asistente social, Ángel pesaba 26 kilos y cuando pierde la vida ingresa a la guardia con 19 kilos”, detalló.

Según indicó, el niño perdió más de siete kilos en ese período, un deterioro físico que consideran alarmante dentro de la investigación judicial.

Por último, Castillo aseguró que distintos testigos observaron moretones y marcas en el cuerpo del menor y concluyó: “Ángel vivió en una situación extrema de violencia intrafamiliar”.