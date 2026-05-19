Añatuya disfruta de un día soleado y templado: pronóstico alentador para hoy Martes 19 de mayo de 2026

Hoy, Añatuya presenta un clima soleado con temperaturas agradables y un pronóstico que promete días similares. Los añatuyenses pueden disfrutar de un clima templado en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los añatuyenses disfrutan de un clima soleado con una temperatura actual de 5.9 °C, aunque la sensación térmica es de 3.8 °C. La humedad se encuentra en un 92%, lo que aporta al fresco ambiente matutino.

El viento sopla desde el noreste a una velocidad de 9.7 km/h, lo que contribuye a una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18.6 °C.

Para mañana, 20 de mayo, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado con una mínima de 7.2 °C y una máxima de 19.5 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre.

El jueves, 21 de mayo, el clima volverá a ser soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 8.3 °C y 18.3 °C. Este patrón de buen tiempo parece extenderse, ofreciendo a la comunidad un respiro del frío.

En resumen, los próximos días en Añatuya se presentarán con condiciones climáticas favorables, comenzando con un día soleado hoy, donde la temperatura mínima será de 5.7 °C y la máxima alcanzará los 18.6 °C. Se espera que continúe este buen clima, convirtiendo a la semana en una oportunidad para disfrutar del aire libre.