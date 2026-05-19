El titular del BCRA ratificó el plan económico de Milei y proyectó una baja de la inflación

Santiago Bausili defendió la marcha del programa oficial y aseguró que la economía argentina mostró “solidez” frente al contexto internacional.

Hoy 08:05

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, ratificó este lunes el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la inflación continuará desacelerándose durante los próximos meses.

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El funcionario brindó una conferencia de prensa en el Salón Bosch de la entidad, donde presentó el Informe de Política Monetaria (IPOM) y los Estados Contables del Ejercicio 2025, acompañado por el vicepresidente del organismo, Vladimir Werning.

Durante la exposición, Bausili destacó que la economía argentina logró mantenerse estable pese al complejo escenario internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y la volatilidad de los mercados.

“El principal riesgo que identificamos hacia adelante es la prolongación del conflicto”, sostuvo el titular del BCRA, aunque remarcó que la Argentina mostró un “comportamiento diferencial” frente al estrés financiero global.

En ese sentido, señaló que el tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas de interés domésticas bajaron y el superávit energético funcionó como amortiguador ante las turbulencias externas. “Esta respuesta refleja los sólidos fundamentos macroeconómicos construidos en los últimos dos años”, afirmó.

Bausili sostuvo además que la suba de precios será contenida y proyectó un escenario de estabilidad con crecimiento de inversiones.

Para el funcionario, el programa económico “ganó estabilidad” y no existe margen para modificar el rumbo actual.

En otro tramo de la conferencia, reconoció un deterioro en el empleo formal, aunque aseguró que la Ley de Modernización Laboral sancionada este año apunta a revertir esa situación y dinamizar el mercado laboral registrado.

También destacó la reducción de los índices de pobreza e indigencia durante el segundo semestre de 2025 y vinculó esa mejora directamente con la desaceleración inflacionaria.

“El BCRA estima que la reducción de la inflación explicó directamente casi 6 puntos porcentuales de esa caída”, explicó.

Durante las preguntas de la prensa, Bausili se refirió a las restricciones cambiarias para empresas y sostuvo que no es prioridad eliminarlas. “Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares”, expresó.

Por último, confirmó que el swap con China continuará sin modificaciones y advirtió que los bancos deberán mejorar sus criterios para administrar el crédito ante el aumento de la morosidad en tarjetas y billeteras virtuales.