Ébola: la cifra de muertes creció 44% en un solo día y la OMS alerta por la rapidez del brote

Las posibles víctimas pasaron de 91 a 131 en un día en Congo, el país africano más afectado. Y los casos sospechosos, de 300 a 500. La alta movilidad en la región, por cuestiones laborales y conflictos bélicos, complican el control del brote.

Hoy 07:58

El brote de ébola en África provoca alarma por su magnitud y la rapidez con la que está creciendo, según advirtió este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Actualmente hay más de 500 casos sospechosos y 130 muertes posiblemente vinculadas a la transmisión del virus.

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Esto representa un fuerte salto en la cantidad de víctimas fatales en un solo día, casi un 44%, ya que ayer se estimaban en 91. Los investigadores apuntan a la propagación de virus Bundibugyo, que es una forma grave y mortal del ébola para la que no hay tratamiento ni vacunas.

El responsable de la OMS anunció que convocó al Comité de Emergencia, un grupo internacional de expertos que asesora al organismo internacional, que se reunirá a lo largo del día y formulará recomendaciones para contener este brote.

Por primera vez, un director de la OMS declaró -este domingo- una emergencia de salud pública de preocupación internacional sin haber reunido antes al Comité de Emergencia, lo que es posible tras los cambios realizados al Reglamento Sanitario Internacional tras la pandemia de covid-19 con el fin de agilizar las medidas y la coordinación internacional.

En una intervención en el segundo día de la Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra, Tedros advirtió que los números que se manejan hoy "cambiarán" a medida que se expande la vigilancia sanitaria, el rastreo de casos y las pruebas de laboratorio.

Los casos se han reportado sobre todo en centros urbanos, como Bunia, la capital de la provincia nororiental de Ituri (RDC), y en la capital de Uganda, Kampala, donde hubo dos casos, incluida una muerte, relacionados con el brote en el vecino país.

Además, se han registrado el deceso de personal médico, lo que indica que hubo transmisión en los centros sanitarios.

La movilidad en la región agrava el brote

El director de la OMS recalcó que la gravedad de este brote está relacionado con la fuerte movilidad en la zona, de una parte por el conflicto armado reinante, que fuerza a la población a desplazarse, así como por la actividad minera, con gente que viene y va, con el riesgo de propagación que esto implica.

"La provincia de Ituri es altamente insegura, el conflicto se ha intensificado desde finales de 2025 y los combates aumentaron fuertemente en los últimos dos meses, lo que ha resultado en muchas muertes civiles. Más de 100.000 personas se han convertido en nuevos desplazados, y en el caso de un brote de ébola, sabemos lo que esto significa", señaló.

La organización global cuenta con un equipo sobre el terreno que está prestando apoyo a las autoridades nacionales para responder a la situación, además de los suministros y equipos que ha enviado.

El último reporte de casos en Congo

Se han reportado al menos 131 muertes y más de 500 casos sospechosos en el último brote de ébola en el este de República Democrática de Congo, según informó el martes el Ministerio de Salud del país.

El virus se propagó sin ser detectado durante al menos unas semanas desde que la primera persona murió a causa del virus, dijeron expertos en salud y trabajadores humanitarios, y la respuesta tardía ahora está complicando los esfuerzos para frenar los contagios.

“Se han registrado 513 casos sospechosos y 131 muertes en las zonas afectadas”, señaló Samuel Roger Kamba, ministro de Salud Pública. “Estas son muertes sospechosas, y hay investigaciones en curso para determinar cuáles están realmente vinculadas a la enfermedad”.

Las cifras también suponen un fuerte aumento en la cantidad de contagios respecto del lunes, cuando los funcionarios dijeron que había 300 casos sospechosos.