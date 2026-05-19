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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAY 2026 | 7º
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Temperaturas agradables y sol radiante en La Banda: detalles del clima para el 19 de mayo de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. A continuación, el pronóstico para los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, hoy se presenta un clima soleado con una temperatura actual de 1.2 °C, aunque la sensación térmica es de -1.7 °C. La humedad se encuentra al 100%, lo que indica que el aire es bastante húmedo en la región.

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Durante el día de hoy, se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 19.1 °C y una mínima de 5.9 °C. Esto permitirá a los bandeños disfrutar de un clima templado a medida que avanza la jornada.

Para mañana, el miércoles 20 de mayo, el pronóstico indica que el clima seguirá soleado, con mínimas de 7.5 °C y máximas que podrían llegar a 19.9 °C. Es un buen momento para que los bandeños aprovechen el aire libre.

El jueves 21 de mayo, la situación cambiará ligeramente, ya que se prevé un clima parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 8.5 °C como mínima y 16.8 °C como máxima, ofreciendo un día con menos sol.

Así, para los próximos días, los bandeños pueden esperar un clima mayormente agradable, con un sol brillante y temperaturas que se mantendrán dentro de un rango confortable, ideal para actividades al aire libre y disfrutar del entorno.

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