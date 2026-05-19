Termas de Río Hondo se prepara para un día soleado: pronóstico alentador para hoy Martes 19 de mayo de 2026

Hoy, los termenses disfrutarán de un clima soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días promete variaciones en las condiciones climáticas.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se despertaron con un cielo despejado y una temperatura actual de 2.3 °C, aunque la sensación térmica se siente un poco más fría, alcanzando los 0.1 °C. La humedad se encuentra en un 93%, lo que añade un toque de frescura a la mañana.

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El clima para hoy se presenta soleado, con una temperatura mínima de 6 °C y una máxima que llegará a los 18.2 °C. Esto significa que será un día ideal para disfrutar al aire libre, con el sol como protagonista.

Para mañana, los termenses pueden esperar condiciones similares, ya que se prevé un día soleado con una mínima de 8.5 °C y máxima de 18.2 °C. Las temperaturas seguirán siendo agradables, lo que permitirá realizar diversas actividades al aire libre.

Sin embargo, el jueves traerá cambios en el clima, ya que se anticipa lluvia moderada a intervalos. La temperatura mínima rondará los 11.7 °C, mientras que la máxima se limitará a 13.4 °C, lo que marcará un contraste notable respecto a los días previos.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy Martes 19 de mayo de 2026, se presentará soleado con temperaturas que oscilarán entre los 6 °C y 18.2 °C. Los días siguientes continuarán con temperaturas agradables, pero el jueves se prevén lluvias moderadas que interrumpirán la racha de sol.