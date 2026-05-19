Léa Seydoux se reinventa en Cannes con un desafiante papel en “The Unknown”

La actriz francesa protagoniza una historia de ciencia ficción con tintes existenciales, mientras atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera y de su vida personal.

Hoy 07:33

Léa Seydoux vuelve a posicionarse en el centro de la escena internacional con “The Unknown”, la película de ciencia ficción dirigida por Arthur Harari que compite en el Festival de Cannes. Pero detrás del proyecto hay una historia personal tan potente como la que se ve en pantalla.

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La actriz aceptó el desafío en un momento poco habitual: apenas meses después de haber sido madre. “Filmamos dos meses y medio después de que tuve a mi bebé. Todavía estaba amamantando y había aumentado mucho de peso”, contó. Lejos de verlo como un obstáculo, lo convirtió en una herramienta interpretativa: “no estaba en mi cuerpo, y eso era exactamente lo que le pasaba al personaje”.

Léa Seydoux

En el film, Seydoux interpreta a una mujer que, tras un encuentro casual, queda ligada a una experiencia inquietante: un hombre despierta atrapado dentro de su cuerpo. A partir de ahí, la película explora una sensación de extrañamiento físico y emocional que la actriz traduce en pantalla con una corporalidad distinta, más pesada, casi ajena.

Aunque la premisa podría leerse como una metáfora sobre la identidad de género, Seydoux propone una mirada más amplia: “la pregunta es si realmente existimos. Va más allá del género”, explica. En ese sentido, la película se sumerge en un terreno profundamente filosófico, donde la identidad se vuelve difusa.

Esa reflexión no le es ajena. La actriz reveló que ha atravesado fuertes ataques de pánico desde joven, experiencias que la enfrentaron con una sensación vertiginosa: la de reconocerse a sí misma. “Me miraba al espejo y pensaba: esta soy yo, realmente yo”, recordó. Esa inquietud por la propia existencia parece atravesar tanto su vida como sus elecciones artísticas.

Con una carrera marcada por la transformación, Seydoux se ha consolidado como una de las figuras más versátiles del cine contemporáneo. Desde su consagración en Cannes con “Blue Is the Warmest Colour” hasta su paso por grandes producciones y cine de autor, ha construido un perfil que evita cualquier encasillamiento.

Este año, además, llega al festival con otra película en competencia, “Gentle Monster”, un drama íntimo donde interpreta a una mujer cuyo marido es acusado de un delito grave. Allí, el enfoque es completamente distinto: realista, contenido y emocionalmente devastador.

Para la actriz, ambos proyectos representan caminos opuestos pero complementarios. Mientras la ciencia ficción le permite explorar emociones desde lo irreal, el drama la obliga a sostenerse en lo cotidiano. “Cuando actuás, a veces la única forma es tirarte por completo”, afirma.

Léa Seydoux

En el fondo, su vínculo con la actuación es más profundo de lo que parece. “Nunca quise realmente ser actriz, pero quería existir”, confiesa. Y agrega una frase que resume su búsqueda: “la única forma que encontré de existir fue tener una prueba de mi existencia en una película”.

Así, entre lo íntimo y lo universal, Léa Seydoux atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera. Y en ese camino, vuelve a demostrar que su mayor talento no es solo interpretar personajes, sino convertir la duda sobre la propia identidad en una forma de arte.