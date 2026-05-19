Sophie Thatcher brilla en el primer tráiler de “Her Private Hell”, el regreso de Nicolas Winding Refn al cine

Neon presentó el avance oficial del film, un thriller centrado en el personaje interpretado por la actriz, que lidera la nueva propuesta del director tras casi una década.

Hoy 07:26

La actriz Sophie Thatcher es la figura central del primer tráiler de “Her Private Hell”, la nueva película de Nicolas Winding Refn, cuyo avance fue presentado por la productora Neon y marca el regreso del realizador al cine tras diez años.

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En las imágenes, Thatcher encarna a una joven que emprende la búsqueda de su padre en una ciudad cubierta por una misteriosa niebla, en un relato de tono inquietante que anticipa una fuerte carga atmosférica y psicológica, en línea con el estilo del director.

El adelanto posiciona al personaje de Thatcher como eje narrativo de la historia, mostrando fragmentos de su recorrido en un entorno cada vez más extraño y hostil, donde lo cotidiano se ve alterado por elementos enigmáticos.

Si bien Refn no estrenaba una película desde The Neon Demon, en los últimos años desarrolló proyectos para televisión como Too Old to Die Young y Copenhagen Cowboy, consolidando su estética visual y narrativa.

El elenco del film se completa con Charles Melton, Kristine Froseth, Havana Rose Liu y Diego Calva.

“Her Private Hell” tendrá su presentación mundial en el Festival de Cannes y llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 24 de julio, mientras se espera su confirmación en otros mercados.

Con este primer tráiler, la película comienza a generar expectativa y posiciona a Sophie Thatcher como protagonista de una de las apuestas más esperadas del cine de autor contemporáneo.

Sophie Thatcher