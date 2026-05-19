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Vin Diesel cumple su promesa y cuida a la hija de Paul Walker

Vin Diesel ha mantenido una relación cercana con Meadow Walker, la hija de Paul Walker, tras su trágica muerte en 2013, mostrando un compromiso constante y apoyo familiar.

Hoy 07:01

En 2013, el trágico accidente automovilístico que cobró la vida de Paul Walker en California dejó un vacío profundo en el mundo del cine y en su familia, ya que tenía tan solo 40 años.

Su hija, Meadow Walker, quien en ese momento tenía 15 años, se mudó poco antes para vivir con él, marcando el inicio de una relación que se vio truncada por la tragedia.

La pérdida de su padre significó un cambio radical en la vida de Meadow, quien tuvo que enfrentarse a nuevos desafíos emocionales y legales, adaptándose a la ausencia de su figura paterna.

A pesar del dolor, Meadow encontró su camino en la vida, estableciéndose en la industria de la moda y creando su propia identidad, mientras también impulsaba la Paul Walker Foundation, que busca proteger los océanos, alineándose con los valores que su padre defendía.

En este proceso, Vin Diesel asumió un papel crucial, no como una figura pública, sino como un apoyo constante en la vida de Meadow, demostrando que su relación con Paul Walker iba más allá de la pantalla grande.

Vin Diesel ha mencionado en varias ocasiones que considera a Meadow como parte de su familia, un vínculo que se fortaleció con el tiempo y se reflejó en su vida personal al nombrar a una de sus hijas Pauline, en honor a su amigo fallecido.

La relación entre Vin Diesel y Meadow se hizo evidente en 2021, cuando fue él quien la acompañó al altar en su boda, un momento que simbolizaba años de amor, lealtad y un compromiso que perdura en el tiempo.

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