“La solidaridad sí se puede enseñar”: presentaron “Un pelito de esperanza”, un libro para hablar del cáncer con los niños

En el marco de su noveno aniversario, el Banco Solidario de Pelucas Oncológicas presentó el libro “Un pelito de esperanza”, una propuesta destinada a las infancias para abordar temas como el cáncer, la solidaridad, la donación de cabello y las pelucas oncológicas desde una mirada sensible y educativa.

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La iniciativa fue impulsada junto a la escritora y abogada Romina Martínez Hunko, quien trabajó en una historia pensada para ayudar a niños, familias y docentes a conversar sobre una enfermedad compleja sin generar miedo.

“La idea es sembrar una pequeña semilla en los más chicos, hablando mucho sobre la solidaridad, que es una palabra que sentimos que está un poco perdida, pero que queremos recuperar”, expresaron durante la presentación.

El libro fue concebido como un recurso didáctico accesible para padres, abuelos, docentes y cualquier adulto que necesite acompañar a un niño en un proceso relacionado con el cáncer.

“Queremos dejarle a la sociedad una herramienta para saber cómo hablar con los niños de un tema tan complejo, pero hacerlo de una manera amorosa, sencilla y sin miedo”, señalaron.

La historia también nació desde una experiencia personal atravesada por la enfermedad y el acompañamiento emocional, lo que le dio al proyecto un fuerte componente humano.

“A todos nos puede pasar en algún momento y hay que saber cómo llevar adelante esa situación”, remarcaron.

Desde el Banco Solidario destacaron además que el libro representa una nueva forma de acompañar y generar conciencia, más allá de la confección de pelucas oncológicas que realizan desde hace años.

Tras la presentación oficial, el ejemplar podrá conseguirse a través de las redes sociales de la institución y también en el taller del Banco Solidario de Pelucas, donde estará disponible para familias y docentes interesados en trabajar el tema con niños.