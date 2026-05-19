Javier Milei volvió a cruzar a Macri y defendió el rumbo económico de su gobierno

Durante una entrevista en un canal de streaming, el mandatario apuntó contra decisiones económicas del macrismo y negó conflictos internos en La Libertad Avanza.

Hoy 21:08

En medio de las versiones sobre posibles diferencias internas dentro de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei salió este martes a negar cualquier conflicto político en el oficialismo y aprovechó para volver a cuestionar con dureza al gobierno de Mauricio Macri por el manejo de la economía.

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Durante una entrevista en un canal de streaming, el mandatario aseguró que las tensiones entre sectores vinculados a Martín Menem y el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo son parte de una construcción mediática y negó una pelea dentro del espacio libertario.

“No hay interna”, sostuvo Milei, quien además calificó como “prefabricadas” las versiones surgidas en redes sociales durante los últimos días. En ese contexto, destacó la figura de Caputo y afirmó: “Santiago es como un hermano para mí”. También elogió el trabajo de Menem al frente de la Cámara de Diputados.

Más adelante, el jefe de Estado volvió a defender el plan económico de su administración y marcó diferencias con la gestión de Cambiemos. Según afirmó, el gobierno de Macri heredó un fuerte déficit fiscal, aunque “nunca hizo el ajuste” y terminó dejando que “lo haga el mercado”.

Milei también criticó decisiones impulsadas durante aquel período, entre ellas la Ley de Góndolas, la Ley de Alquileres y la implementación de la renta financiera. Además, sostuvo que el macrismo avanzó sobre la independencia del Banco Central y cuestionó el desplazamiento de Federico Sturzenegger del organismo.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente defendió las políticas de desregulación económica implementadas por su gestión y aseguró que la derogación de la Ley de Alquileres permitió aumentar la oferta de viviendas y reducir el valor real de los alquileres.

“La consecuencia natural de avanzar contra la propiedad privada es que haya menos oferta y suban los precios”, afirmó Milei al referirse a las regulaciones estatales aplicadas sobre distintos mercados durante los últimos años.

Finalmente, el mandatario reconoció que dentro del oficialismo existen distintas opiniones sobre algunos temas, aunque insistió en que eso no representa una interna política dentro de La Libertad Avanza.