Pidieron la detención de la madre de la nena que falleció en confusas circunstancias en Río Hondo

El escalofriante episodio tiene como involucrado además a René Bulacio, pareja de Viviana Ovejero, madre de la víctima de apenas 10 años.

Hoy 06:31

El fiscal de Las Termas de Río Hondo, Rafael Zanni, habría solicitado la detención de la madre de la niña de 10 años, muerta en Chañar Pozo de Abajo, y los voceros deslizaron que el padre no la habría reconocido aduciendo que "era hija de otro" hombre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los protagonistas son René Orlando Bulacio, 47, y su pareja, Viviana Soledad Ovejero, 26, en la mira del fiscal, tras la muerte de la menor, el fin de semana pasado.

De acuerdo con los forenses, presentaba golpes en la cabeza y en casi todo el cuerpo, acentuado por un cuadro de desnutrición. "Abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo", es la figura enrostrada a Bulacio, quien será indagado en este día. "Homicidio calificado por el vinculo", es otra figura alternativa.

Pese al hermetismo general, trascendió que el hombre ejercía violencia sobre Ovejero. Los testigos arriesgaron que le reprochaba "no ser el padre" de la víctima, más sí de otras niñas menores.

Casualidad o no, la víctima no llevaba el apellido Bulacio, pero sus hermanas sí. Dentro de esa teoría, los funcionarios añadieron que el fiscal sospecha de violencia en el tiempo, acentuado por un abandono.

Es más, habría declarado ayer una testigo que la menor sufría violencia. Que en una ocasión, supo contemplarla golpeada y con lesiones en una pierna.

Más en profundidad, en las últimas horas el fiscal habría extendido la responsabilidad a Ovejero, enrostrándole cierta participación en el deterioro de la menor, hasta su muerte.

A tal fin, Zanni reclamó ya la detención de la mujer, pero la decisión final -al cierre- es potestad del juez de Control y Garantías, Diego Vittar.

Como sea, el fiscal tendrá frente suyo, hoy, a Bulacio y su defensa casi seguro sugerirá abstenerse de declarar, al menos hasta tener una real dimensión de su situación.

Asimismo, el viernes venidero se concretará la audiencia. En ella, Zanni bregará por la detención de la mujer, descontando que Bulacio continuará privado de la libertad. Por el lado de la progenitora, el panorama asoma complicado, ya que tiene dos hijas más pequeñas, deslizaron los investigadores.